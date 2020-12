Tuần duyên Đài Loan biên chế tàu tuần tra nội địa

Buổi lễ biên chế tàu tuần tra mới của Tuần duyên Đài Loan (CGA) diễn ra tại thành phố Cao Hùng với sự tham dự của lãnh đạo Thái Anh Văn, theo CNA.

Chiếc tàu tuần tra mới tên An Bình (Anping, CG-601) có độ choán nước 600 tấn, là loại tàu 2 thân, dựa trên thiết kế của lớp tàu hộ tống tàng hình hạng nhẹ Đà Giang (Tuo Jiang).

Trong khi đó, tàu tuần tra An Bình có tốc độ lên đến 81 km/giờ, được trang bị súng phun vòi rồng với tầm bắn đến 120 m, một khẩu pháo 20 mm và các thiết bị giúp cứu hộ cứu nạn. Tàu tuần tra này sẽ được sử dụng cho nhiệm vụ cứu hộ, ngăn chặn buôn lậu và xua đuổi tàu Trung Quốc xâm nhập

Tàu Thành Công, chiếc thứ 2 thuộc lớp An Bình, dự kiến sẽ được đưa ra biển thử nghiệm sắp tới

CGA cho biết tàu An Bình có thể được trang bị thêm giàn phóng tên lửa chống hạm và tấn công mặt đất trong chiến tranh. Lãnh đạo Thái Anh Văn nói rằng việc biên chế tàu tuần tra này vừa giúp gia tăng sức mạnh cho lực lượng hành pháp, vừa giúp tăng cường năng lực phòng thủ của Đài Loan

Cũng tại buổi lễ, bà Thái đặt tên cho chiếc thứ 2 thuộc lớp An Bình là tàu Thành Công (Cheng Kung) và biên chế một tàu tuần tra nhỏ khác cho CGA.

Theo Reuters, tàu An Bình trị giá 37,3 triệu USD, do Đài Loan tự đóng . Hòn đảo này dự kiến đóng tổng cộng 12 chiếc tàu tuần tra lớp An Bình.