Tuần lễ ảm đạm về Covid-19 trên toàn thế giới

Hơn 40.000 ca tử vong vì Covid-19 tại Pháp, trong khi Áo cũng ghi nhận số ca mới kỷ lục trong ngày. Nhiều nước đồng loạt cấm nhập cảnh người đến từ Đan Mạch sau khi chính quyền nước này công bố phát hiện về chủng vi rút biến dị mới có liên quan những trang trại nuôi chồn lấy da. Các nhân viên thú y của Đan Mạch hôm qua đã bắt đầu quá trình tiêu hủy 17 triệu con chồn ở các trang trại nước này, trong nỗ lực ngăn chặn một đột biến Covid-19 có thể lây từ chồn sang người.

Quyết định xử lý chồn trên diện rộng được đưa ra sau khi Đan Mạch cho biết đã có 214 trường hợp người nhiễm 5 chủng biến dị khác nhau của Covid-19 từ chồn, trong đó có một nhóm gồm 12 người mắc một dạng biến dị đáng quan ngại. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen dẫn lời các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng đây là biến thể được cho có khả năng kháng vắc xin mạnh hơn so với những chủng trước đó. Bên cạnh Đan Mạch, 5 nước khác cũng ghi nhận các trường hợp chồn nhiễm Covid-19 là Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Thụy Điển và Mỹ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ những nước trên có phát hiện ca nhiễm vi rút biến dị hay không.

Trước sự lo lắng của các chính phủ, giới khoa học gia đã có những phản ứng trái chiều. Một số nhà khoa học cho rằng có lý do để hành xử thận trọng. “Điều nguy hiểm ở đây là vi rút biến dị đã lây ngược từ chồn sang người và có thể lẩn tránh bất kỳ phản ứng nào của vắc xin vốn được điều chế để đối phó chủng Covid-19 ban đầu”, theo báo The Guardian dẫn lời Giáo sư Ian Jones của Đại học Reading (Anh). Trong khi đó, bác sĩ Soumya Swaminathan, nhà khoa học hàng đầu của WHO , lại cho rằng “không nên vội vã đưa ra bất kỳ kết luận nào về việc đột biến mới có thể làm vắc xin bị giảm tác dụng”. Cho đến nay, vẫn chưa có chứng cứ xác thực cho thấy chủng biến dị mới nguy hiểm hơn cho người so với chủng ban đầu.