Tướng Mỹ nói video 'tấn công đảo Guam' của Trung Quốc là tuyên truyền gây thù địch

Không quân Trung Quốc hôm 19.9 công bố đoạn video trong đó có cảnh oanh tạc cơ H-6 không kích một căn cứ giống đảo Guam của Mỹ.

Giới quan sát cho biết nhiều cảnh trong video được lấy từ các bộ phim Hollywood như The Rock (năm 1996), The Hurt Locker (năm 2008) hay Transformers: Revenge of the Fallen (năm 2009).

Đoạn video được công bố giữa thời điểm Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận Valiant Shield (từ ngày 14-25.9).

Mặc dù Trung Quốc không giải thích nội dung đoạn video nhưng giới quan sát cho rằng mục tiêu bị nhắm đến trong đó là căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam

Trung Quốc "mượn" phim Hollywood làm video mô phỏng tấn công căn cứ Mỹ?

Reuters ngày 25.9 dẫn lời chỉ huy căn cứ Andersen, tướng Jeremy Sloan nói rằng video được công bố vào thời điểm đó là có mục đích. “Họ biết thời gian cuộc tập trận [của chúng tôi]. Đó là đoạn video tuyên truyền nhằm cưỡng ép và gây thù địch với chúng tôi”, tướng Sloane nói và nhấn mạnh rằng quân đội luân chú tâm đến việc bảo vệ quân nhân và gia đình họ trên đảo.