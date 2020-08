Tuyên bố rút khỏi WHO nhưng Mỹ vẫn góp nhiều tiền chống Covid-19 hơn Trung Quốc

Theo báo cáo của WHO, tổng số tiền 58 quốc gia và tổ chức đã đóng góp để ứng phó đại dịch Covid-19 là 724 triệu USD (gần 16.718 tỉ đồng) tính đến ngày 30.6. Trung Quốc xếp thứ 10 danh sách với số tiền đóng góp 25 triệu USD, trong khi đó Mỹ góp khoảng 34 triệu USD, xếp thứ 8.

Tờ South China Morning Post ngày 7.8 đưa tin trước tình hình đại dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, WHO ước tính cần thêm 1 tỉ USD để ứng phó. Cho nên việc Mỹ dọa rút khỏi WHO do nghi ngờ tổ chức này giúp Trung Quốc che giấu sự bùng phát dịch bệnh là một thách thức lớn. Mỹ là nguồn viện trợ thường trực lớn nhất của WHO với tổng số tiền đóng góp gần 893 triệu USD năm 2018 và 2019 - chiếm khoảng 15% tổng ngân sách.

Hồi tháng 4, Mỹ cam kết đóng góp 50 triệu USD cho WHO nhưng đến nay tổ chức này chỉ mới nhận được một nửa, theo South China Morning Post. Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố nước này sẽ giữ lời hứa. Vào tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chi 2 tỉ USD giúp các nước chống dịch nhưng không có thông tin về cách phân bổ số tiền đó.

WHO vẫn muốn giữ mối giao hảo với Mỹ dù Tổng thống Trump quyết "chia tay"

Tiến sĩ Hoàng Nghiêm Trung, chuyên gia quản trị sức khỏe toàn cầu tại Đại học Seton Hall (Mỹ) cho biết dù Bắc Kinh tăng cường viện trợ cho WHO, nhưng nước này muốn hỗ trợ trên tinh thần hợp tác song phương và phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra cam kết.

Hồi dịch Ebola năm 2014, tiến sĩ Trung cho biết Trung Quốc nói sẽ đóng góp 123 triệu USD bằng hiện vật. Nhưng trên thực tế, Trung Quốc chỉ viện trợ 47 triệu USD, trong khi Mỹ đóng góp khoảng 1.8 tỉ USD.