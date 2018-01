Giải thích về quyết định trên, các nhà sáng lập New California nói rằng bang California thu thuế cao song các dịch vụ thiết yếu cơ bản như giáo dục, cơ sở hạ tầng và chăm sóc sức khỏe lại kém. New California một khi được thành lập sẽ chiếm gần trọn bang California, bao gồm nhiều hạt vùng nông thôn và chỉ để lại những khu vực thành thị ven biển.

Nhóm sáng lập New California gồm một hội đồng đại diện của các hạt trong bang và nhiều ủy ban khác, tương tự cách tách bang Tây Virginia trước kia, theo Đài CBS. Chiếu theo điều 4, mục 3 của hiến pháp Mỹ, New California sẽ phải lên kế hoạch thuyết phục cơ quan lập pháp của bang California về việc tách bang trước khi trình lên quốc hội. Các nhà sáng lập New California cho biết họ sẽ chính thức xúc tiến các thủ tục tách bang từ cuối năm nay hoặc đầu năm 2019.

Huỳnh Thiềm