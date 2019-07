Úc sẽ lập đơn vị quân sự hỗ trợ đồng minh ở Thái Bình Dương

“Lực lượng hỗ trợ Thái Bình Dương sẽ sử dụng phương thức của một đội huấn luyện di động để tăng cường năng lực, sức mạnh và sự tương tác khắp khu vực trong những lĩnh vực như hoạt động an ninh, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai và gìn giữ hòa bình”, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Linda Reynolds Reynolds nhấn mạnh trong thông báo hôm nay 23.7, theo Reuters.

Thông báo trên được đưa ra trong lúc Thủ tướng Papua New Guinea James Marape có chuyến thăm Úc 6 ngày, bắt đầu từ ngày 21.7. Giới chức Úc và Papua New Guinea hôm 22.7 cho hay lãnh đạo của hai bên sẽ gặp nhau mỗi năm để thắt chặt quan hệ vốn bị hục hặc trong những năm gần đây. Trước đó, Úc đã cam kết làm việc với Mỹ, Nhật Bản và New Zealand cung cấp điện cho 70% dân số của Papua New Guinea trước năm 2030.