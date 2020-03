Úc truy tìm gần 2.700 hành khách trên du thuyền có người nhiễm bệnh COVID-19

Du thuyền Ruby Princess cập cảng tại thành phố Sydney (Úc) ngày 19.3 sau khi được nhà chức trách bang New South Wales Úc cho phép vì cho rằng con tàu này ít nguy cơ vì đến từ New Zealand. Theo tờ The Sydney Morning Herald, 2.647 hành khách đã lên bờ tại đây và đi nhiều nơi.

Tuy nhiên, trên đường du thuyền quay về New Zealand, lực lượng y tế đã phát hiện 3 hành khách và 1 thành viên thủy thủ đoàn dương tính với virus Corona chủng mới gây bệnh COVID-19 . Bốn người này nằm trong số 13 người trên du thuyền được xét nghiệm sau khi xuất hiện triệu chứng của bệnh COVID-19.

Ông Brad Hazzard, người đứng đầu cơ quan y tế bang New South Wales, cho biết việc một số người trên du thuyền dương tính với virus gây bệnh COVID-19 đang gây nhiều lo ngại.

“Có khả năng còn những hành khách khác trên tàu có thể đã nhiễm virus Corona mới. Các hành khách đã cung cấp địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi đang làm hết sức để liên lạc với họ”, ông Hazzard nói.

Du thuyền Ruby Princess do hàng Princess Cruises, công ty con của hãng Carnival Corporation (Mỹ), vận hành. Princess Cruises cũng vận hành du thuyền Diamond Princess có nhiều người bị nhiễm virus ở Nhật Bản.

Theo dữ liệu trên trang chuyên theo dõi hoạt động tàu thuyền Vessel Finder, du thuyền Ruby Princess di chuyển qua lại giữa các thành phố ở New Zealand và Úc trong thời gian gần đây.

Sau khi cho khách lên bờ tại Sydney, du thuyền Ruby Princess được cho là đang trên đường quay về New Zealand với thủy thủ đoàn 1.148 người, gồm người dương tính với virus.