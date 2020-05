Úc vẫn ủng hộ điều tra Covid-19, Trung Quốc phớt lờ đề nghị đối thoại

Ông Birmingham nói rằng không thể giải thích lý do Trung Quốc chưa phản hồi nhưng nhấn mạnh ông sẵn sàng gặp gỡ và thảo luận bất cứ khi nào có thể, theo đài SBS.

Ngày 12.5, Trung Quốc bắt đầu ngừng nhập khẩu thịt bò từ 4 công ty sản xuất lớn của Úc với lý do là vi phạm quy định về nhãn hiệu và tiêu chuẩn an toàn. Trung Quốc là nước tiêu thụ khoảng 1/4 lượng thịt bò xuất khẩu của Úc, theo tờ The Sydney Morning Herald.

Việc ngừng nhập khẩu thịt bò có hiệu lực hai ngày sau khi Trung Quốc dọa đánh thuế 80% đối với đại mạch nhập từ Úc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 12.5 phủ nhận các hành động thương mại này có liên quan đến căng thẳng về Covid-19.