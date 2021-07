Vắc xin Covid-19 cứu mạng hàng trăm ngàn người Mỹ

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Yale và Quỹ Thịnh vượng chung, một tổ chức tư nhân thúc đẩy chăm sóc y tế, gần đây đã so sánh những khuynh hướng thực tế về các ca nhiễm Covid-19, ca nhập viện và ca tử vong với mô hình của các khuynh hướng đáng lẽ diễn ra nếu không có vắc xin Covid-19, theo CNN.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã so sánh mô hình về dịch bệnh do họ đưa ra với các khuynh hướng thực tế của dịch bệnh từ giữa tháng 12.2020, khi chương trình tiêm vắc xin Covid-19 bắt đầu ở Mỹ, và đến cuối tháng 6.2021. Kết quả là các nhà nghiên cứu ước tính có thêm khoảng 279.000 người có lẽ đã chết vì Covid-19, và thêm 1,25 triệu người nhập viện nếu không có vắc xin Covid-19. Họ còn ước tính nếu tiến độ tiêm vắc xin chỉ đạt được phân nửa mức độ đã được tiến hành như thực tế, có lẽ đã có thêm khoảng 121.000 người chết và thêm 450.000 người nhập viện.

Theo các nhà nghiên cứu, nếu không có vắc xin Covid-19, số ca tử vong hằng ngày ở Mỹ từ tháng 3 - 5.2021 có lẽ đã tăng lên gần 4.500 ca, cao hơn cả con số 3.400 ca/ngày lúc dịch đạt đỉnh vào tháng 1. Họ dự đoán số ca tử vong có thể đã tăng thêm nếu không có vắc xin là do sự gia tăng và lây lan của biến thể Alpha, được phát hiện lần đầu ở Anh và phổ biến ở Mỹ từ tháng 3 - 5. Điều phối viên về Covid-19 của Nhà Trắng Jeff Zients gọi nghiên cứu mới là “lời nhắc nhở có tác dụng mạnh” chống lại các nguy cơ đe dọa nỗ lực tiêm vắc xin của chính phủ Mỹ.

Trước khi nghiên cứu trên được công bố, báo The Conversation dẫn nghiên cứu gần đây nhất từ Anh cho thấy việc tiêm 2 liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca có thể mang lại hiệu quả bảo vệ 67% trước biến thể Delta, có thể lây nhiễm nhiều hơn so với Alpha, và tỷ lệ này từ 2 liều vắc xin của Pfizer là 80%.

Cũng theo nghiên cứu, việc tiêm 2 liều vắc xin của AstraZeneca hoặc Pfizer có hiệu quả trên 90% trong việc ngăn chặn tình trạng nhập viện do Delta gây ra. Tuy nhiên, Pfizer hồi tuần trước cho hay nghiên cứu mới của công ty cho thấy sau khi tiêm liều thứ 3, kháng thể của người được tiêm tăng lên từ 5 - 10 lần so với việc tiêm 2 liều. Do đó, Pfizer cho hay định gặp giới chức y tế Mỹ vào ngày 12.7 (giờ Mỹ) để thảo luận về đề nghị tiêm liều thứ 3, theo AP.