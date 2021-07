Vắc xin Covid-19 giúp nhiều nơi mở cửa

Cơ quan y tế Hà Lan vừa báo cáo số ca mắc Covid-19 ở nước này tính đến ngày 13.7 (theo giờ địa phương) tăng hơn 500% so với tuần trước.

Theo đó, gần 52.000 người ở Hà Lan có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút trong tuần qua. Hãng tin AP cho biết Hà Lan rơi vào tình huống này vì đã nới lỏng các biện pháp hạn chế và cho phép câu lạc bộ đêm mở cửa từ ngày 26.6.

Bên cạnh đó, tuy ca nhiễm tăng đáng báo động, số người nhập viện ở Hà Lan chỉ tăng 11% so với tuần trước, tức 60 bệnh nhân. Trong đó, chỉ 12 người phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Kết quả này được giới nghiên cứu đánh giá là thành quả từ việc tiêm vắc xin.

Trong khi đó, tại Mỹ, tình hình Covid-19 cũng có sự khác biệt lớn giữa các bang có tỷ lệ tiêm chủng khác nhau. Ngày 15.7, CBS đưa tin bang Oregon (Mỹ) ghi nhận 1.282 ca Covid-19 mới từ ngày 1 - 7.7. Ngày 1.7 là thời điểm Thống đốc bang là bà Kate Brown chỉ đạo mở cửa lại hoàn toàn tiểu bang. Tính từ ngày 8 - 14.7, số ca mới đã tăng 18,55% so với tuần trước đó (1.527 ca), đánh dấu dịch bệnh lan với tốc độ nhanh hơn trước.

Diễn biến nguy cấp ở Đông Nam Á Tờ Bangkok Post đưa tin Thái Lan hôm qua ghi nhận thêm 98 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ, cao nhất kể từ đầu dịch, nâng tổng số lên 2.938 ca. Nước này còn ghi nhận thêm 9.186 bệnh nhân, nâng tổng số lên 372.215. Tại Campuchia, Bộ Y tế hôm qua ghi nhận thêm 39 người chết vì Covid-19, kỷ lục đau lòng mới, nâng tổng số lên 1.025 ca. Theo Khmer Times, Campuchia còn ghi nhận thêm 996 ca bệnh, nâng tổng số lên hơn 64.000. Tại Malaysia, số ca mắc Covid-19 tăng lên mức kỷ lục liên tiếp trong 3 ngày, với 13.215 ca ghi nhận hôm qua, nâng tổng số lên 880.782, với 6.503 ca tử vong. Myanmar ngày 14.7 cũng ghi nhận số ca bệnh và tử vong ở mức cao kỷ lục, với 145 ca tử vong và 7.089 ca bệnh, nâng tổng số lên hơn 4.000 ca tử vong và 201.000 ca bệnh. Singapore ngày 14.7 ghi nhận thêm 56 ca mắc Covid-19, mức cao nhất trong 10 tháng, nâng tổng số ca mắc lên hơn 62.700 ca với 36 ca tử vong. Khánh An

Tuy nhiên, theo giới chức y tế sở tại, do ít nhất 70% số cư dân bang này đã tiêm ít nhất một mũi nên mức độ lây nhiễm vẫn thấp hơn so với các bang khác. Tâm dịch của Mỹ hiện là bang Missouri, nơi tỷ lệ tiêm ngừa Covid-19 ở người trưởng thành mới đạt 55%, đặc biệt hạt Greene đạt chưa đến 35% dân số tiêm ít nhất một mũi. Tại tiểu bang này, số ca Covid-19 mới đã tăng trung bình gần 1.400 ca /ngày trong tuần lễ tính đến 14.7, hơn 150% so với một tháng trước đó. Còn tại bang Arkansas - nơi chỉ có 43% dân số tiêm ít nhất một liều vắc xin, tỷ lệ số ca nhiễm mới trong tuần qua đã tăng 287% so với tuần tương ứng của tháng trước, theo số liệu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).