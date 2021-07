Nâng cấp vắc xin Covid-19 đối phó biến thể Delta

Cuba công bố vắc xin Covid-19 thứ 2 của nước này Reuters hôm qua đưa tin Cuba vừa có thêm vắc xin Covid -19 thứ 2 là Soberana 2 đạt hiệu quả trên 90%. Vắc xin Soberana 2 với hai mũi, được tiêm cùng với mũi tăng cường là Soberana Plus, đạt hiệu quả 91,2% trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Vắc xin này được sản xuất bởi Viện Finlay thuộc Tập đoàn dược phẩm sinh học BioCubaFarma. Tháng trước Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba công bố vắc xin Covid-19 đầu tiên của nước này là Abdala đã chứng tỏ hiệu quả 92,28%. Vắc xin Abdala 3 mũi được tiêm cách quãng 2 tuần, trong khi các mũi Soberana 2 được tiêm cách nhau 4 tuần. Các vắc xin Covid-19 hiệu quả trên 90% trên thế giới bao gồm Novavax, Moderna (Mỹ), Pfizer/BioNTech (Mỹ/Đức) và Sputnik V (Nga). Cuba cho hay nước này có 5 ứng viên vắc xin Covid-19, với Abdala và Soberana 2 dự kiến sẽ nhanh chóng được thông qua để sử dụng trong nước và gửi đến Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) để được chứng nhận. Khánh An