Vén màn chương trình do thám Bầu trời tĩnh lặng

Được thành lập sau vụ tấn công khủng bố 11.9.2001, TSA thường xuyên bị chỉ trích là hoạt động kém hiệu quả (theo Đài ABC). Báo cáo điều tra của Bộ An ninh nội địa Mỹ năm 2017 kết luận máy quét và quy trình kiểm tra an ninh của TSA tại các sân bay có tỷ lệ “sai sót” đáng báo động, lên đến 80%. Điều này làm hạn chế khả năng của lực lượng an ninh trong công tác phòng chống khủng bố, tội phạm buôn vũ khí, thuốc nổ và ma túy. Sau đó, TSA tuyên bố điều chỉnh quy trình, kiểm tra trang thiết bị và tăng cường huấn luyện cho đội ngũ nhân viên an ninh sân bay.