Venezuela triển khai vũ khí đến biên giới

Hôm qua, chuyên trang quân sự Defence Blog dẫn các nguồn tin từ quân đội Venezuela cho hay điều một số xe tăng chiến đấu chủ lực, thiết giáp và pháo tự hành 152 mm 2S19 MSTA-S do Nga sản xuất đã được đưa đến khu vực biên giới giáp Venezuela. Những đoạn phim do nhân chứng ghi lại cho thấy đoàn xe quân sự nối đuôi nhau trên đường đến biên giới. Theo nguồn tin, động thái này nhằm ứng phó nguy cơ Colombia trở thành bàn đạp để nước ngoài đổ quân vào Venezuela sau khi một số quan chức Mỹ tiết lộ “không loại trừ khả năng can thiệp quân sự”. Quan hệ giữa Venezuela và Colombia khá căng thẳng trong nhiều năm qua và chính quyền Bogota đã lên tiếng ủng hộ ông Juan Guaido, thủ lĩnh đối lập tự xưng là “tổng thống lâm thời” của Venezuela hồi tuần trước.

[VIDEO] Những đoạn phim do nhân chứng ghi lại cho thấy đoàn xe quân sự nối đuôi nhau trên đường đến biên giới

Phản ứng về những thông tin trên, Bộ Quốc phòng Colombia khẳng định sẽ không cho phép nước nào sử dụng lãnh thổ để can thiệp vào Venezuela. “Bộ trưởng Quốc phòng Guillermo Botero đã tuyên bố không dàn dựng và không để xảy ra các hành động khiêu khích, chúng tôi thi hành chính sách này với cuộc khủng hoảng tại Venezuela”, đại diện Bộ Quốc phòng Colombia nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 28.1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino dự cuộc diễn tập quân sự ở TP.Puerto Cabello, miền bắc nước này. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhiều xe tăng xếp thành hàng và binh sĩ khai hỏa nhắm vào các mục tiêu giả định. Reuters dẫn lời Tổng thống Maduro tuyên bố cuộc diễn tập “cho thế giới thấy ông có được sự ủng hộ của quân đội” và các lực lượng vũ trang Venezuela sẵn sàng bảo vệ đất nước. Theo dự kiến, quân đội Venezuela sẽ tiếp tục tiến hành tập trận chống xâm lược quy mô lớn từ ngày 10 - 15.2. Đến nay, giới tướng lĩnh lực lượng vũ trang Venezuela vẫn tỏ dấu hiệu tiếp tục trung thành với ông Maduro.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo còn bác bỏ tối hậu thư kêu gọi tổ chức bầu cử sớm của nhiều nước châu Âu. Hôm 26.1, Anh, Đức, Hà Lan, Pháp và Tây Ban Nha đồng loạt tuyên bố nếu Tổng thống Maduro không công bố tiến hành bầu cử sớm trong vòng 8 ngày, họ sẽ công nhận “tổng thống lâm thời” Juan Guaido. “Họ nên rút lại tối hậu thư này, không ai có thể đưa ra tối hậu thư cho chúng tôi”, Tổng thống Maduro nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với CNN.

[VIDEO] Nga, Mỹ đối đầu vì Venezuela

Tuy nhiên, ông cũng tỏ dấu hiệu không muốn đẩy căng thẳng với phương Tây leo thang khi rút lại lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ. Thay vào đó, Bộ Ngoại giao Venezuela đặt thời hạn 30 ngày để hai bên thành lập “văn phòng lợi ích” ở nước kia nhằm duy trì liên lạc cơ bản trong bối cảnh đã cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức. Washington chưa đưa ra phản ứng về những thông tin trên.

Về phần mình, thủ lĩnh đối lập Guaido đang gia tăng kêu gọi quân đội quay lưng lại với Tổng thống Maduro. Hôm qua, phe đối lập phát cho các binh sĩ tờ rơi tuyên truyền nội dung về “dự luật ân xá” cho những người tham gia lật đổ chính phủ, theo AP. Cùng ngày, ông Guaido kêu gọi tiếp tục “biểu tình hòa bình” vào ngày 30.1.