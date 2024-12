Thổ Nhĩ Kỳ gửi thông điệp cứng rắn tới chính quyền Syria mới lẫn Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG, nhóm tiên phong của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ ủng hộ, là một nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK). Đảng này bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu xem là tổ chức khủng bố, theo Reuters.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan phát biểu với giới báo chí trong Diễn đàn Doha ở Qatar ngày 8.12 Ảnh: Reuters

Tình trạng căng thẳng tiếp diễn sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị liên quân đối lập do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu lật đổ cách đây hai tuần, với việc Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm Syria mà họ ủng hộ chiếm giữ thành phố Manbij từ SDF vào ngày 9.12. Sự sụp đổ của ông Assad đã khiến các phe phái người Kurd rơi vào thế yếu khi họ tìm cách giữ lại những thành quả chính trị đã đạt được trong 13 năm qua.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Kênh France 24 ngày 21.12, ông Fidan cho hay Ankara muốn chính quyền mới ở Damascus do HTS lãnh đạo giải quyết vấn đề theo sự thống chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, nhấn mạnh YPG nên bị giải tán ngay lập tức.

"Nếu điều đó không xảy ra, chúng tôi phải bảo vệ an ninh quốc gia của chính mình", ông Fidan nói. Khi được hỏi liệu điều đó có bao gồm hành động quân sự hay không, ông Fidan trả lời: "bất cứ điều gì cần thiết".

Khi được hỏi về bình luận của chỉ huy SDF Mazloum Abdi liên quan khả năng đàm phán tìm ra giải pháp với Ankara, ông Fidan nói rằng SDF nên tìm kiếm một giải pháp như thế với chính quyền mới của Damascus, vì hiện tại có "một thực tế mới".

Ankara, cùng với các đồng minh người Syria, đã tiến hành một số cuộc tấn công xuyên biên giới chống lại SDF do YPG lãnh đạo ở miền bắc Syria, đồng thời liên tục yêu cầu Mỹ ngừng hỗ trợ SDF.

SDF thông báo 5 thành viên của họ đã thiệt mạng hôm 21.12 trong các cuộc tấn công của lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn vào thành phố Manbij ở miền bắc Syria.

Mỹ đã làm trung gian để chấm dứt giao tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm người Syria mà họ hỗ trợ và SDF.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 18.12 cho hay lệnh ngừng bắn xung quanh Manbij đã được gia hạn cho đến cuối tuần, nhưng một quan chức Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm sau nói rằng không có cuộc thảo luận nào về thỏa thuận ngừng bắn với SDF.

SDF đã đóng vai trò chính trong việc đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong giai đoạn 2014-2017 với sự hỗ trợ của không quân Mỹ, và vẫn canh giữ các thành viên của IS trong các trại tù. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cảnh báo rằng IS sẽ cố gắng tái lập năng lực trong giai đoạn này.

Ngoại trưởng Fidan cho hay ông không thấy sự gia tăng gần đây của quân đội Mỹ ở Syria là "quyết định đúng đắn", cho rằng cuộc chiến chống IS là "cái cớ" để duy trì sự hỗ trợ cho SDF. "Cuộc chiến chống lại IS chỉ có một nhiệm vụ là giam giữ các tù nhân IS trong nhà tù", ông Fidan nói.

Ông Fidan còn nói rằng HTS đã có "sự hợp tác tuyệt vời" với Ankara trong cuộc chiến chống lại IS và al-Qaeda trong quá khứ thông qua việc chia sẻ thông tin tình báo.

Ông cũng tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ không ủng hộ bất kỳ căn cứ nước ngoài nào, kể cả căn cứ của Nga (vẫn còn ở Syria), nhưng quyền lựa chọn là tùy thuộc vào người dân Syria.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của HTS cũng như SDF và Mỹ về phát ngôn trên của ông Fidan.