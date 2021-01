'Vị cứu tinh' của lao động Việt tại Nhật Bản

Từng sống ở nước ngoài nhiều năm, ông Yuichiro Kimoto (72 tuổi, ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản) hiểu rất rõ những khó khăn mà lao động người Việt Nam có thể phải đối mặt. Đó là lý do ông rất đồng cảm với hoàn cảnh của nhiều lao động Việt bị chủ bỏ rơi vì tác động của đại dịch Covid-19

Số người Việt sống tại Nhật tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây do tình trạng thiếu nhân lực ở xứ hoa anh đào. Tính đến cuối năm 2019, có khoảng 410.000 người Việt sống tại Nhật, gấp khoảng 10 lần so với năm 2009. Hiện hơn một nửa trong số 410.000 thực tập sinh nước ngoài tại Nhật (tức khoảng 220.000 người) là người Việt, ngoài ra còn có khoảng 80.000 du học sinh Việt Nam đang học tập ở nước này.

Theo tờ The Asahi Shimbun, ông Kimoto vốn là Chủ tịch và Tổng giám đốc của Công ty Unidos Co., tại Tokyo, chuyên cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế cho người nước ngoài sống ở Nhật. Chào đời ở thành phố cảng Kobe, ông Kimoto gia nhập một công ty bảo hiểm nhân thọ sau khi tốt nghiệp đại học. Làm tại công ty bảo hiểm được 2 năm thì ông xin nghỉ, chuyển đến sống ở TP.Sao Paulo (Brazil) vào năm 1973, làm nhiều công việc khác nhau, bao gồm cả ở một cửa hàng trang sức và cuối cùng là thành lập các công ty về nông nghiệp và may mặc.