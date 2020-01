Vi rút gây bệnh viêm phổi lạ lây sang người nhà bệnh nhân ở Trung Quốc

WHO từng chỉ trích Trung Quốc đã báo cáo số ca mắc SARS trong đợt bùng phát dịch bệnh năm 2003 thấp hơn con số thực tế. “SARS đã cướp đi sinh mạng của 349 người ở Trung Quốc đại lục và 299 người khác tại Hồng Kông vào năm 2003. Loại vi rút này đã lây nhiễm hơn 8.000 người trên thế giới, bắt nguồn từ tỉnh Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc”, theo báo cáo của WHO. Bộ trưởng Y tế lúc đó là Trương Văn Khang đã bị sa thải vì thiếu biện pháp xử lý nhanh chóng cuộc khủng hoảng dịch bệnh SARS năm 2003. Đến tháng 5.2004, WHO tuyên bố Trung Quốc không còn vi rút SARS gây chết người.