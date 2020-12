Vì sao người tìm thấy kho báu triệu USD bất ngờ tự công bố danh tính?

Tờ The New York Times ngày 9.12 đưa tin kho báu trị giá hơn 1 triệu USD được triệu phú Mỹ Forrest Fenn, cựu phi công Mỹ từng tham gia chiến tranh Việt Nam , cất giấu ở khu vực núi Rocky vào khoảng năm 2010.

Anh Stuef hôm 7.12 cũng cho biết lâu nay anh không tiết lộ danh tính vì sợ gia đình bị đe dọa hoặc bị theo dõi bắt cóc.

Tuy nhiên, lần này anh quyết định công khai danh tính sau khi tòa án ở thành phố Santa Fe (bang New Mexico) hồi tháng trước ra phán quyết yêu cầu phía gia đình triệu phú Fenn phải cung cấp tên và địa chỉ của người tìm ra kho báu nhằm giải quyết vụ kiện cáo liên quan kho báu.

Trong vụ kiện này, nguyên đơn là một luật sư ở thành phố Chicago (bang Illinois). Luật sư Barbara Andersen ngày 8.6.2020 đã đệ đơn lên tòa án ở thành phố Santa Fe (bang New Mexico) kiện ông Fenn và người tìm được kho báu.

Ông Shiloh Forrest Old - cháu trai của triệu phú Forrest Fenn, người vừa qua đời tại thành phố Santa Fe thuộc bang New Mexico hồi tháng 9.2020, thọ 90 tuổi, cũng xác nhận người tìm thấy kho báu là anh Jack Stuef.

Triệu phú Fenn khi đó cho biết người tìm ra “kho báu” đã dựa vào những gợi ý trong bài thơ gồm 24 câu được công bố trong cuốn tự truyện The Thrill of the Chase của ông vào năm 2010. Ước tính đã có hơn 350.000 người săn lùng “kho báu” này, theo tờ The New Mexican.

Nhiều người bỏ việc, số khác dùng hết số tiền tiết kiệm để truy lùng “kho báu” trên và ít nhất 5 người đã mất mạng trong lúc đi tìm kho báu, theo tờ The New Mexican.

Theo Đài CBS News, anh Jack Stuef cho hay anh đã cất giữ kho báu tại một địa điểm an toàn ở bang New Mexico và sẽ để ở đây cho đến khi tìm được người để bán chiếc rương trên.

Lúc còn sống, ông Fenn từng cho hay kho báu là một chiếc rương nặng khoảng 20 kg, chứa kim cương, hồng ngọc, ngọc lục bảo và những đồng xu vàng …, ước tính hiện trị giá hơn 1 triệu USD.