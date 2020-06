Tìm thấy kho báu hơn 1 triệu USD được triệu phú Mỹ giấu trên núi

Tờ The New Mexican ngày 8.6 dẫn lời triệu phú Forrest Fenn, cựu phi công Mỹ từng tham gia chiến tranh Việt Nam cho hay, một người đàn ông không muốn nêu tên ở miền đông nước Mỹ đã tìm ra “kho báu” được ông chôn tại khu vực núi Rocky vào khoảng năm 2010.

Theo ông Fenn, “kho báu” là một chiếc rương nặng khoảng 20 kg , chứa kim cương, hồng ngọc, ngọc lục bảo và những đồng xu vàng, ước tính trị giá hơn 1 triệu USD.

Triệu phú 89 tuổi cho biết người tìm ra “kho báu” trên đã dựa vào những gợi ý trong bài thơ gồm 24 câu được công bố trong cuốn tự truyện The Thrill of the Chase của ông vào năm 2010.

Ông Fenn - hiện sống tại thành phố Santa Fe (bang New Mexico), ước tính đã có hơn 350.000 người săn lùng “kho báu” này, theo tờ The New Mexican.

Nhiều người bỏ việc, số khác dùng hết số tiền tiết kiệm để truy lùng “kho báu” trên và ít nhất 5 người đã mất mạng trong lúc đi tìm kho báu, theo tờ The New Mexican.

Kho báu ước tính trị giá hơn 1 triệu USD Chụp màn hình ảnh minh họa của Fennstreasure

Triệu phú Mỹ lâu nay có rất nhiều hành động khác thường. Ông từng bị chỉ trích khi mua một khu đất tại khu vực San Lazaro (bang New Mexico) để khai quật vào khoảng năm 1990. Đến năm 2009, ông bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) khám xét nhà vì có liên quan đến các đồ vật bị trộm cắp, dù không bị khởi tố.

Ông bắt đầu tích trữ “kho báu” khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 1988 và dự định sẽ chết bên "núi vàng". Sau khi vượt qua bệnh tật, ông quyết định chôn giấu một phần tài sản trên núi Rocky.