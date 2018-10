‘Viagra thiên nhiên’ có nguy cơ biến mất do biến đổi khí hậu

Hãng AFP ngày 23.10 dẫn báo cáo vừa công bố cho thấy nguy cơ đông trùng hạ thảo ngày càng trở nên hiếm hoi do tác động của biến đổi khí hậu.

Loại đông dược quý có bản chất là dạng ký sinh của nấm Ophiocordyceps sinensis trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm còn được gọi là “ Viagra Himalaya”. Nhiều người tại Trung Quốc và Nepal đã thiệt mạng do mâu thuẫn khi săn lùng đông trùng hạ thảo trên núi.

Theo báo cáo đăng trên chuyên san Proceedings of the National Academy of Sciences, đây là một trong những sản phẩm thiên nhiên giá trị nhất thế giới và là nguồn thu nhập của hàng trăm ngàn người.

Trong vài thập niên gần đây, đông trùng hạ thảo trở nên phổ biến và giá cả tăng vọt, cao gấp 3 lần giá vàng ở thị trường Trung Quốc, được cho là có thể "tăng cường bản lĩnh đàn ông" và thậm chí chữa được ung thư, dù chưa có bằng chứng khoa học cụ thể.

Các chuyên gia nhận thấy bên cạnh việc săn lùng quá mức, đông trùng hạ thảo còn trở nên hiếm hoi do tác động của biến đổi khí hậu.

Qua phỏng vấn khoảng 800 người săn tìm và mua bán loại dược phẩm quý hiếm này tại Nepal, Bhutan, Ấn Độ và Trung Quốc cùng nhiều nghiên cứu liên quan, các chuyên gia nhận thấy yếu tố khí hậu và môi trường có ảnh hưởng rất lớn.

“Đông trùng hạ thảo không chỉ trở nên hiếm hoi vì nạn khai thác bừa bãi như nhiều người nghĩ, mà còn do biến đổi khí hậu”, chuyên gia Kelly Hopping tại Đại học Boise State dẫn đầu nhóm nghiên cứu cho biết.

AFP Đông trùng hạ thảo được bán tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

Đông trùng hạ thảo thường được tìm thấy ở độ cao trên 3.000 m khi nấm nhiễm vào ấu trùng bướm và cần nhiệt độ lạnh để phát triển. Tuy nhiên, nhiệt độ mùa đông tại nhiều nơi như ở Bhutan đã tăng đáng kể từ năm 1979-2013 đã ảnh hưởng đáng kể đến quá trình này.

“Các cộng đồng dân cư ở vùng Himalaya đang ngày càng phụ thuộc nhiều vào việc tìm đông trùng hạ thảo để kiếm sống. Thực ra nghiên cứu này chỉ góp thêm cảnh báo về việc tác động của biến đổi khí hậu mà người săn tìm dược phẩm này đã cảm nhận”, bà Hopping nói.