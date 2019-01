Viễn cảnh 'hai nhà nước' Israel và Palestine ngày càng xa vời

Tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, ngày 22.1, Việt Nam đã tham gia phiên thảo luận mở hàng quý với chủ đề “Tình hình Trung Đông, trong đó có vấn đề Palestine ”, do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức, dưới sự chủ trì của Cộng hoà Dominica, Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1.2019.