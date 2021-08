Việt Nam đề nghị Mỹ sớm chuyển giao công nghệ vắc xin Covid-19 cho các nước ASEAN

Sáng 4.8, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ.

Tại hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định chính quyền Tổng thống Biden coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ đoàn kết, thống nhất, vai trò trung tâm của ASEAN và quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP), thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược năng động, hiệu quả với ASEAN trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng xây dựng cấu trúc khu vực rộng mở, bao trùm và phát triển thịnh vượng.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục đi đầu thúc đẩy hợp tác đa phương ứng phó Covid-19, nỗ lực tăng công suất sản xuất, bảo đảm cung ứng vắc xin đầy đủ, an toàn và hiệu quả.

Ông Antony Blinken cho biết, Mỹ đã tài trợ 160 triệu USD và sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước khu vực ứng phó đại dịch. Mỹ cũng khẳng định đóng góp 500.000 USD cho Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19.

ASEAN và Mỹ nhất trí tiếp tục dành ưu tiên ứng phó dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy phục hồi bền vững, trong đó tập trung đẩy mạnh hợp tác thương mại - đầu tư, chuyển đổi số, năng lượng… cũng như thông qua các chương trình hợp tác phát triển của Mỹ hỗ trợ cho khu vực.

Các nước ASEAN mong muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối vắc xin Covid-19. Mỹ cũng đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, giao thông vận tải, trao quyền cho phụ nữ, môi trường, biến đổi khí hậu… đóng góp cho các nỗ lực phục hồi đồng đều, bền vững.

Nhận định tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thách thức mới nảy sinh, ASEAN và Mỹ khẳng định phối hợp chặt chẽ đóng góp duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông.