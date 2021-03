Vụ IPO tỉ đô của hãng vắc xin Covid-19 gặp trở ngại

Vaccitech do hai nhà khoa học Sarah Gilbert và Adrian Hill thuộc Đại học Oxford (Anh) đồng sáng lập vào năm 2016 và ĐH Oxford sở hữu 10% cổ phần. Theo nguồn tin thân cận của tờ The Wall Street Journal, Vaccitech đã bắt đầu tiếp cận những nhà đầu tư tiềm năng tại New York , đồng thời đặt nền móng cho việc niêm yết cổ phiếu tại thị trường này sớm nhất là trong năm nay.