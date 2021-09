Vụ khủng bố 11.9 đã thay đổi thế giới như thế nào?

Trước khi vụ tấn công khủng bố xảy ra, hành khách và người thân có thể cùng nhau đi bộ đến cửa kiểm tra an ninh, thậm chí có nơi ra đến cổng lên máy bay nhưng về sau thì không còn nữa. Các vật dụng sắc bén đều bị cấm.

Ngay trong năm 2001, Tổng thống Mỹ khi đó George W.Bush ký dự luật lập Cục An ninh vận tải (TSA), một lực lượng nhân viên sàng lọc sân bay liên bang thay thế các công ty tư nhân được các hãng hàng không thuê xử lý an ninh. Tất cả hành khách từ 18 tuổi trở lên ở Mỹ cần có giấy tờ nhận dạng có giá trị do chính quyền cấp để lên máy bay, thậm chí áp dụng cho cả các chuyến bay nội địa, theo CNN. Các sân bay có thể kiểm tra sự nhận dạng của hành khách hay nhân viên bất kỳ lúc nào.