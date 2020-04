Washington đẩy mạnh răn đe Bắc Kinh bành trướng trên Biển Đông

Sau khi Mỹ xác nhận điều động tàu đổ bộ USS America và tàu tuần dương USS Bunker Hill hoạt động gần khu vực tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc và tàu khoan thăm dò đáy biển West Capella do Công ty dầu khí Petronas (Malaysia) vận hành, thì Trung Quốc cũng đã điều động tàu khu trục Vũ Hán đến vùng biển này, theo tờ The New York Times.