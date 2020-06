WHO cảnh báo đại dịch Covid-19 'tăng tốc', 'chạm tới giai đoạn nguy hiểm mới'

Trong cuộc họp báo ở Geneva ngày 19.6, ông Tedros cho hay chỉ trong ngày 18.6, WHO ghi nhận trên toàn cầu có thêm tổng cộng 150.000 ca nhiễm Covid-19, số ca nhiễm mới/ngày cao nhất từ trước tới nay, theo báo The New Zealand Herald.