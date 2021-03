WHO chưa loại trừ giả thuyết virus gây Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm

Sau khi đội ngũ chuyên gia do WHO dẫn đầu vào tháng trước đã kết thúc chuyến công tác nhằm tìm hiểu nguồn gốc dịch Covid-19 ở Vũ Hán, cho đến nay vẫn chưa có báo cáo chính thức về cuộc điều tra này.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hứa hẹn báo cáo về chuyến đi trên sẽ được công khai vào ngày 15.3, sau thời gian tạm hoãn.

Dù nhóm chuyên gia cho rằng “rất khó xảy ra” trường hợp virus thoát khỏi một phòng thí nghiệm do chính phủ Trung Quốc vận hành ở Vũ Hán, các nhà nghiên cứu của WHO mới đây đã xác nhận giả thuyết liên quan đến phòng thí nghiệm vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ, theo trang Business Insider hôm 8.3.

Vào tuần trước, một tổ chức gồm hơn 20 nhà khoa học quốc tế đã ký vào lá thư kêu gọi mở lại một cuộc điều tra mới và hoàn toàn độc lập về nguồn gốc của virus gây Covid-19.

Họ cho rằng cuộc nghiên cứu do WHO dẫn đầu hoàn toàn bị Trung Quốc “kiểm soát”, không thể theo đuổi mọi giả thuyết có thể, bao gồm khả năng virus có liên can Viện Virus học Vũ Hán.