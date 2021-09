WHO lập nhóm chuyên gia mới để điều tra nguồn gốc Covid-19

WHO đang thành lập Nhóm cố vấn khoa học về nguồn gốc các mầm bệnh mới. Theo tờ The Wall Street Journal, ủy ban này sẽ giúp WHO điều tra các đại dịch trong tương lai, xác định hoạt động của con người có nguy cơ gây bùng phát bệnh mới, nhưng trước hết là điều tra đại dịch Covid-19 đang diễn ra.

Nhóm điều tra mới sẽ gồm 20 thành viên, gồm các chuyên gia từ đủ mọi lĩnh vực từ an toàn phòng thí nghiệm, an ninh sinh học, di truyền học, dịch bệnh động vật...

Những thành viên của nhóm chuyên gia cũ từng đến Trung Quốc hồi đầu năm nhưng đã giải thể cũng được đăng ký xin gia nhập nhóm mới. Tuy nhiên, họ sẽ phải cạnh tranh với hàng trăm người khác với hạn chót đăng ký là ngày 17.9.

Tình báo Mỹ chưa thể xác định nguồn gốc của virus gây Covid-19 là từ động vật hay phòng thí nghiệm

Chính quyền Mỹ đã hối thúc Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tiếp tục cuộc điều tra và có khả năng sẽ có ít nhất một người Mỹ trong nhóm điều tra.

Nhóm điều tra ban đầu đến Trung Quốc báo cáo rằng dữ liệu mà phía Trung Quốc cung cấp là không đủ để trả lời các câu hỏi then chốt về thời gian, địa điểm và cách thức virus gây Covid-19 lây lan.

Nhóm điều tra mới được thành lập trong khi các quan chức WHO cảnh báo thời gian sắp cạn dần khi mà các bằng chứng như mẫu máu đã bị vứt đi, còn kháng thể trong cơ thể những bệnh nhân Covid-19 đầu tiên đang giảm dần xuống mức không thể phát hiện.

Nhóm chuyên gia mới này sẽ được ủy thác truy tìm bằng chứng mới về nguồn gốc Covid-19 tại Trung Quốc cũng như những nước khác. Chính quyền Trung Quốc trong nhiều tháng qua đã nhấn mạnh với ông Tedros rằng việc điều tra nguồn gốc Covid-19 giờ nên tập trung vào các nước như Ý hay phòng thí nghiệm tại căn cứ Fort Detrick tại Mỹ.

Trung Quốc tung nghiên cứu nói Covid-19 xuất hiện đầu tiên ở Mỹ

Một số nước được cho là đồng lòng với Trung Quốc cũng gửi thư cho ông Tedros để ủng hộ đề xuất của Bắc Kinh nhưng Tổng giám đốc WHO đã phản đối việc điều tra Fort Detrick , The Wall Street Journal dẫn nguồn tin tiết lộ.

Một trong những hướng điều tra sẽ là khả năng virus gây Covid-19 xuất phát từ một phòng thí nghiệm. Giả thuyết này đã bị Trung Quốc bác bỏ và nhóm điều tra ban đầu của WHO cho rằng cực kỳ khó xảy ra dù họ cũng nói là chưa đủ dữ liệu.

Tuy nhiên, ông Tedros, người đang tìm kiếm sự ủng hộ để có cơ hội đắc cử nhiệm kỳ 2, cho rằng giả thuyết này nên được xem xét kỹ hơn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần trước phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ và hợp tác với cuộc truy vết nguồn gốc trên toàn cầu dựa trên khoa học và cương quyết phản đối sự can thiệp chính trị trong bất kỳ hình thức nào.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây cũng thông báo sẽ theo dõi kỳ việc lựa chọn thành viên ủy ban điều tra mới của WHO và đã đưa ra danh sách các nhà khoa học để tham gia ủy ban. Trước đó, giới chức Trung Quốc đưa ra nhiều điều kiện trong việc chọn thành viên nhóm chuyên gia ban đầu.