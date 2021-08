WHO lập nhóm mới truy nguồn gốc Covid-19 sau phản ứng của Trung Quốc

Tình trạng WHO cho đến nay vẫn không thể xác định nguồn gốc Covid-19 kể từ khi những ca nhiễm đầu tiên được công bố ở thành phố Vũ Hán ( Trung Quốc ) hồi cuối năm 2019 đã châm ngòi căng thẳng giữa các quốc gia thành viên của WHO, đặc biệt giữa Trung Quốc và Mỹ, theo Reuters. WHO đã kêu gọi tất cả chính phủ hợp tác tăng tốc nghiên cứu nguồn gốc Covid-19 và “phi chính trị hóa tình hình”.