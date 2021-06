WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc xin Trung Quốc Sinovac

Theo Reuters, nhóm cố vấn của WHO đã đưa ra quyết định sau khi xem xét các dữ liệu lâm sàng mới nhất về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin Sinovac cũng như thực tiễn sản xuất của công ty. Trong tuyên bố, hội đồng chuyên gia độc lập của WHO khuyến nghị dùng vắc xin của Sinovac cho người trên 18 tuổi.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã hoan nghênh động thái này. Ông Tedros nói rằng vắc xin Sinovac an toàn và hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh vắc xin này dễ bảo quản. Vì vậy, nó phù hợp với các nước có thu nhập thấp. “Bây giờ điều quan trọng là phải nhanh chóng đưa những loại thuốc cứu người này đến tay người cần chúng”, ông Tedros phát biểu.

Vắc xin của Trung Quốc đạt hiệu quả hơn 70%

Việc được WHO phê duyệt là một tín hiệu cho các nhà quản lý về tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm. Điều này cũng sẽ cho phép đưa mũi tiêm Sinovac vào chương trình cung cấp vắc xin toàn cầu COVAX - chương trình chủ yếu cung cấp cho các nước nghèo vốn đang gặp vấn đề lớn về nguồn cung do Ấn Độ hạn chế xuất khẩu vắc xin.

Đây là vắc xin Covid-19 thứ hai của Trung Quốc và là loại vắc xin thứ tám trên thế giới được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Tại một số khu vực, loại vắc xin này có tên là CoronaVac. Sinovac cho biết công ty đã cung cấp hơn 600 triệu liều vắc xin trong và ngoài nước tính đến cuối tháng 5 và hơn 430 triệu liều đã được sử dụng.