Tổng giám đốc WHO: Đã đến lúc thế giới ký hiệp ước về đại dịch

Theo ông Tedros, thay đổi lớn này sẽ giúp tăng cường an ninh y tế toàn cầu cũng như trao quyền cho WHO, NPR đưa tin. "Đã đến lúc thực hiện ý tưởng này", ông Tedros nói với các nhà ngoại giao tham dự ngày họp cuối cùng của Đại hội đồng Y tế Thế giới ở Geneva ngày 31.5.

Trong bài phát biểu bế mạc, ông Tedros hoan nghênh những lời kêu gọi đóng góp nhiều hơn cho ngân sách của WHO. Dù WHO cần nhiều nguồn lực và thẩm quyền hơn, một hiệp ước quốc tế sẽ kết nối các quốc gia và giúp tăng cường an ninh y tế của thế giới, ông cho biết.

"Hiện tại, các mầm bệnh có sức mạnh lớn hơn WHO. Chúng đang xuất hiện thường xuyên hơn trong một hành tinh mất cân bằng. Chúng lợi dụng sự kết nối của chúng ta và phơi bày sự bất bình đẳng, chia rẽ của chúng ta”, tổng giám đốc WHO nói.

Vì vậy, một hiệp ước sẽ khiến các quốc gia có trách nhiệm với nhau hơn, ông Tedros kết luận. Lãnh đạo WHO chỉ ra rằng sự thiếu chia sẻ về thông tin, công nghệ, tài nguyên và dữ liệu là đặc điểm nổi bật trong đại dịch Covid-19.

Kỳ họp kéo dài một tuần của Đại hội đồng Y tế Thế giới có chủ đề "Chấm dứt đại dịch này, ngăn chặn đại dịch tiếp theo". Trước đó, vào tháng 3, hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới cùng tổng giám đốc WHO ký lá thư nói họ ủng hộ một hiệp ước hoặc khuôn khổ quốc tế về việc chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Tuy nhiên, lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga không ký lá thư này.