Xả súng trong tiệc sinh nhật ở Mỹ, 2 người chết và 12 người bị thương

Theo Cảnh sát bang New Jersey, một người đàn ông và một phụ nữ bị bắn chết trong bữa tiệc này, trong khi ít nhất 12 người khác trúng đạn, CNN đưa tin. Bệnh viện Đại học Cooper ở Camden cho biết họ tiếp nhận 6 nạn nhân từ một vụ xả súng ở hạt Cumberland. Vẫn chưa rõ có bao nhiêu nạn nhân được đưa từ hiện trường đến các bệnh viện trong khu vực.

"Cảnh sát New Jersey chưa bắt giữ nghi phạm nào. Vụ tấn công và động cơ của nó vẫn đang được điều tra", Cảnh sát bang New Jersey thông báo trên Facebook. Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy đã kêu gọi công chúng cung cấp thông tin cho cảnh sát. "Tại thời điểm này, ít nhất hai người đã thiệt mạng. Trong số những người bị thương có một số người đang nguy hiểm đến tính mạng”, ông Murphy cho biết.

“Chúng tôi cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng và gia đình của họ. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho những người bị thương sớm hồi phục. Chúng tôi biết ơn cảnh sát đã phản ứng nhanh chóng và sẽ tiếp tục giúp đỡ lực lượng chức năng trong quá trình điều tra", ông Murphy nói thêm.