Xây nhà bằng đất từ công nghệ in 3D

Giáo sư Sarbajit Banerjee tại Đại học Texas A&M (Mỹ) cho biết phương pháp in 3D cho phép in toàn bộ mặt tiền công trình, dù để các công trình này đáp ứng các quy định xây dựng hiện hành vẫn còn là thách thức đáng kể.

Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế, công nghệ này hướng đến giải pháp bền vững thay thế cho bê tông vốn chiếm khoảng 7% lượng khí thải nhà kính gây biến đổi khí hậu. Mục đích của nhóm nghiên cứu là in các cấu trúc bằng cách sử dụng loại đất có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào.

Nhà tái chế hoàn toàn lấy cảm hứng từ căn cứ của phi hành gia trên sao Hỏa

Mô hình xây dựng mới mà chúng tôi hướng đến sử dụng các vật liệu có nguồn gốc tự nhiên, mở đường cho việc xây dựng những thiết kế đặc biệt thích ứng với nhu cầu của khí hậu địa phương. Chúng tôi xem đây là cách cung cấp môi trường sống cho những người nghèo nhất trên thế giới ”, theo ông Banerjee.

Dự kiến nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về khả năng chịu tải của đất.