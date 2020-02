Xét nghiệm lần thứ 4 mới xác định được bệnh nhân nhiễm vi rút Corona mới

Vào ngày 19.1, bệnh nhân phát sốt và một tuần sau, ông đến bệnh viện và được xét nghiệm 2 lần về vi rút Corona mới, nhưng kết quả đều âm tính và ông vẫn bị cách ly tại nhà. Đến ngày 27.1, ông bị sốt lần nữa nhưng cuộc xét nghiệm ngày hôm sau vẫn cho kết quả âm tính.

Đến cuộc xét nghiệm lần thứ 4, được tiến hành vào ngày 30.1, mới xác định ông bị nhiễm vi rút Corona mới. Ủy ban Y tế Thiên Tân cho hay cần phải tiến hành xét nghiệm tới 3 lần mới có thể xác định tình trạng nhiễm vi rút Corona mới ở một số bệnh nhân khác.

Tính đến hôm nay 3.2, vi rút Corona mới đã cướp đi sinh mạng của 361 người ở Trung Quốc đại lục và 1 người ở Philippines, vượt qua con số 349 ca tử vong do dịch Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) ở Trung Quốc đại lục trong năm 2002-2003.

Giới chuyên gia cho rằng dù các triệu chứng của SARS cách đây 17 năm nghiêm trọng hơn, vi rút Corona mới dường như khó phát hiện và kiểm soát hơn.

Trong một báo cáo trên chuyên san The New England Journal of Medicine về trường hợp vi rút Corona từ người lây sang người đầu tiên ở Đức hồi tuần trước, một nhóm nhà nghiên cứu ở hai thành phố Munich và Berlin cho hay một người bị nhiễm vi rút Corona mới có thể lây vi rút này cho người khác dù không có triệu chứng rõ ràng, khiến việc kiểm soát bệnh viêm phổi Vũ Hán gặp không ít khó khăn.