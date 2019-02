Xủ quẻ năm Kỷ Hợi

Theo các chuyên gia, những người sinh vào năm Hợi được dự đoán có thể hy vọng may mắn đến trong tháng 5, 6, 8, 10.2019 và tháng 1.2020. Tuy nhiên, họ cần cẩn trọng vào tháng 3, 7, 9 và 12. Năm Kỷ Hợi mang đến “lộc duyên tình” cho tuổi Mẹo, Mùi và Tí nhưng những người tuổi này đã lập gia đình phải cẩn trọng với người thứ ba chen ngang cuộc hôn nhân. Về những màu sắc may mắn cho Kỷ Hợi, Borneo Post dẫn lời chuyên gia See nói màu nào cũng tốt cả nhưng do năm nay có yếu tổ thủy và thổ nên vàng, nâu, và xanh nên được chú trọng hơn.