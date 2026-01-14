The GLEN - đặc quyền sống ở lõi xanh của một đại đô thị đã hoàn thiện

Chính vì vậy, việc an cư tại lõi xanh của một đại đô thị đã hoàn thiện được xem là đặc quyền sống dành cho số ít. Tại Celadon City - khu đô thị kiểu mẫu phía Tây TP.HCM - The GLEN sở hữu vị trí hiếm hoi ấy.

Sống xanh không chỉ trên bản vẽ

Khác với các khu đô thị đang phát triển, Celadon City đã vận hành ổn định với hệ sinh thái cây xanh trưởng thành và mật độ xây dựng kiểm soát chặt chẽ. Công viên trung tâm quy mô 16,4ha trở thành một phần trong nhịp sống hằng ngày của cư dân.

Trong lõi xanh này, The GLEN mở ra tổ ấm trực diện không gian công viên mang đến thiên nhiên ngay trước ngưỡng cửa, tạo không khí trong lành & thư thái.

Đặc ân thiên nhiên giúp các dự án bất động sản nằm trong lõi xanh trở thành lựa chọn an cư hiếm hoi giữa đô thị Ảnh: Gamuda Land

The GLEN - 98 tổ ấm giữa mảng xanh trung tâm

The GLEN là phân khu thấp tầng giới hạn chỉ 98 tổ ấm có diện tích lớn từ 367 - 508 m², sở hữu hai mặt hướng ra mảng xanh hiếm có. Một mặt là công viên nội khu, mặt còn lại là công viên trung tâm của Celadon City, kết hợp với hệ sinh thái cây xanh trưởng thành và mặt nước cảnh quan, mang đến môi trường sống trong lành, mát mẻ và dễ chịu suốt cả ngày dài. Quy mô giới hạn tạo nên sự riêng tư, yên tĩnh và hình thành một cộng đồng tinh gọn, nơi nhịp sống chậm lại và những giá trị an cư bền vững được nuôi dưỡng giữa lòng đô thị.

The GLEN mở ra không gian sống đầy cảm hứng, với thiên nhiên xanh mát hiện diện ngay trước hiên nhà Ảnh: Gamuda Land

Cổng vào an ninh - lớp riêng tư khẳng định chuẩn mực sống

Không chỉ được bao bọc bởi thiên nhiên đã hoàn thiện, The GLEN được tổ chức như một không gian sống có kiểm soát, nơi sự riêng tư và an toàn được đặt ngang hàng với chất lượng cảnh quan. Lối vào riêng biệt với hệ thống an ninh nhiều lớp, kín đáo nhưng chặt chẽ, mở ra trục cảnh quan trung tâm được sắp đặt hài hòa với cây xanh và tiểu cảnh. Không phô trương hình thức, nhưng đủ trang trọng để mỗi lần trở về là một khoảnh khắc chuyển nhịp nhẹ nhàng - nơi nhịp sống đô thị dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho cảm giác an tâm và chuẩn mực sống được gìn giữ bền vững tại The GLEN.

Cổng chào rộng mở với thiết kế chỉn chu, mang đến trải nghiệm đón tiếp trang trọng cho cư dân The GLEN và những vị khách ghé thăm Ảnh: Gamuda Land

Sống giữa thiên nhiên nhưng vẫn kết nối đô thị

Sở hữu không gian xanh trung tâm nhưng The GLEN vẫn đảm bảo khả năng kết nối thuận tiện đến hệ tiện ích đã hoàn thiện của Celadon City. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận AEON Mall Tân Phú, hệ thống trường học quốc tế, tuyến phố thương mại Celadon Boulevard với hơn 60 thương hiệu cao cấp, cùng Celadon Sports & Resort Club đáp ứng nhu cầu rèn luyện và thư giãn mỗi ngày.

Đặc quyền khó tái tạo

Trong dài hạn, những sản phẩm nằm ở lõi xanh thực thụ của khu đô thị đã vận hành thường sở hữu giá trị tích lũy ổn định, nhờ tính khan hiếm và chất lượng sống được kiểm chứng. Với The GLEN, đặc quyền ấy đến từ vị trí trung tâm, quy mô giới hạn và hệ sinh thái xanh đã hoàn thiện - những yếu tố khó có thể lặp lại trong tương lai.

Giữa đô thị không ngừng mở rộng, The GLEN đại diện cho một lựa chọn an cư khác biệt: sống ở lõi xanh của một đại đô thị đã hoàn thiện - nơi chất lượng sống không còn là lời hứa, mà hiện hữu mỗi ngày.