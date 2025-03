The Global City đón gần 30.000 khán giả đến concert 'Sketch A Rose' của Hà Anh Tuấn

Sân khấu hoa hồng đặc biệt trong không gian nghệ thuật lãng mạn của The Global City

Bản giao hưởng nghệ thuật đầy cảm xúc của Hà Anh Tuấn đã vang lên trong những rung cảm thăng hoa của gần 30.000 khán giả tại The Global City. Không chỉ đơn thuần là trình diễn âm nhạc, "Sketch A Rose" còn họa nên bức tranh đa sắc về tình yêu, ký ức và sự sáng tạo không ngừng nghỉ của toàn bộ ê kíp. Với các khán thính giả tham dự, không gian đô thị hiện đại của The Global City đã biến thành nơi thưởng lãm nghệ thuật thực thụ, khi âm nhạc thăng hoa trong không gian phố thị lãng mạn, mọi khoảnh khắc như đang hòa nhịp cùng trái tim những người đam mê âm nhạc.

Điểm nhấn làm nên dấu ấn khó phai của "Sketch A Rose" chính là sân khấu hoa hồng - một kiệt tác nghệ thuật chưa từng có tại Việt Nam. Không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo không giới hạn, hoa hồng là biểu tượng xuyên suốt hành trình âm nhạc đặc biệt này của Hà Anh Tuấn, nơi nam ca sĩ nói lên thông điệp sâu sắc về niềm "tin vào hoa hồng", niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống thường nhật, niềm tin vào sự kết nối tích cực giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên.

Điểm hẹn của những giấc mơ và những trái tim dành trọn cho nghệ thuật

Nếu sân khấu là một đóa hồng kiêu sa, thì 'Hoàng tử tình ca' Hà Anh Tuấn chính là hương sắc làm nên sức hút, chiêu đãi khán giả qua hành trình của những cảm xúc nguyên bản nhất, giọng ca ấm áp của anh như sợi dây kết nối hàng ngàn trái tim đồng điệu.

Cách anh khéo léo lồng ghép ký ức Sài Gòn vào âm nhạc đã khiến khán giả nhiều thế hệ bồi hồi với sự góp mặt của những khách mời gắn liền với thanh xuân tuổi trẻ. Hà Anh Tuấn đã biến sân khấu thành không gian của sự tri ân: tri ân cuộc sống, tri ân tình yêu, và trên hết, tri ân những con người dám sống trọn với đam mê.

Triết lý này tương đồng và đúng với tinh thần của The Global City, nơi không gian đô thị được quy hoạch bài bản và thiết kế theo triết lý "vị nhân sinh" - nơi con người luôn là trung tâm của mọi sáng tạo và kết nối. "Đô thị vị nhân sinh" không chỉ nằm ở những hệ thống tiện ích xứng tầm như trung tâm thương mại, giải trí các tiện ích giáo dục, y tế đạt chuẩn quốc tế mà còn là nơi mọi thiết kế đều hướng đến trải nghiệm của con người và sự gắn kết cộng đồng.

The Global City được quy hoạch chuẩn quốc tế với không gian xanh rộng lớn, từng không gian được thiết kế như những tác phẩm nghệ thuật, nơi con người tìm thấy sự kết nối với thiên nhiên. Điển hình như phân khu bán đảo villa vườn SOLA mới ra mắt thị trường, bên cạnh tiện ích của khu đô thị, SOLA được thiết kế thêm vườn riêng và sân thượng tại nhà, dành cho những chủ nhân đang tìm kiếm sự cân bằng, đảm bảo cuộc sống vừa riêng tư vừa sống động, đúng "gu" thưởng lãm cuộc sống ngay thềm nhà.

Không phải ngẫu nhiên mà Hà Anh Tuấn lựa chọn The Global City là nơi tổ chức hai đêm nhạc tầm cỡ trong sự nghiệp của anh. The Global City hội tụ những giá trị nghệ thuật hòa quyện trong không gian đô thị, tiên phong ứng dụng những xu hướng sáng tạo mang đến đa trải nghiệm cho cư dân, cho hàng chục ngàn khán giả. Từ sân khấu "Sketch A Rose" có thể thấy The Global City đang viết tiếp câu chuyện về một thành phố điểm hẹn nhưng vẫn giữ trọn vẹn giá trị cuộc sống.

Hơn cả một khu đô thị, The Global City đã khẳng định vị thế như một trung tâm mới phồn hoa bậc nhất Sài Gòn. Năm 2024, The Global City đã đón hơn 3 triệu lượt khách đến trải nghiệm phong cách sống, vui chơi tại tiện ích thể thao – giải trí như City Park, tham gia các hoạt động văn hoá, lễ hội, các sự kiện lớn cuối năm như SOHO FEST, Giáng Sinh và Countdown đón năm mới với rất nhiều trải nghiệm độc đáo. The Global City không chỉ là điểm đến của những sự kiện quy mô, lễ hội tầm cỡ, mà còn là ngôi nhà của nghệ thuật, nơi những tâm hồn tinh tế tìm thấy sự đồng điệu và cảm hứng bất tận, nơi kiến tạo nên một không gian đô thị sống động, với hệ tiện ích quốc tế, mang đến những trải nghiệm sống phong phú cho cộng đồng cư dân tương lai.