The Grand Ho Tram - Tổ hợp nghỉ dưỡng golf & giải trí hàng đầu châu Á

Kỷ nguyên của các khu phức hợp đẳng cấp quốc tế

Trên thế giới, mô hình khu phức hợp nghỉ dưỡng kết hợp golf và khu vui chơi giải trí (Integrated Resort) đã trở thành thương hiệu quốc gia cho nhiều điểm đến hàng đầu. Singapore, Macau hay Las Vegas không chọn ngẫu nhiên công thức này: khi nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, ẩm thực và hội nghị hội tụ trong một hệ sinh thái, giá trị tạo ra không chỉ đo bằng doanh thu hàng tỉ USD mỗi năm, mà còn nâng tầm vị thế du lịch trên bản đồ toàn cầu.

Kỷ nguyên của mô hình này bắt đầu từ những năm 2010, khi Singapore khai trương Marina Bay Sands - biểu tượng du lịch quốc tế, thu hút hơn 380 triệu du khách và hơn 1.000 sự kiện MICE. Marina Bay Sands không chỉ là câu chuyện thành công về danh tiếng, mà còn về kinh doanh: doanh thu năm 2024 vượt hơn 1.5 triệu USD. Thành công này đã biến dự án thành chuẩn mực toàn cầu cho mô hình nghỉ dưỡng phức hợp, nơi khách sạn 5 sao, khu vui chơi giải trí, trung tâm hội nghị, sân golf và trải nghiệm ẩm thực - giải trí hòa quyện hoàn hảo.

The Grand Ho Tram - Tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng tỉ đô của Việt Nam

Bên cạnh Marina Bay Sands, thế giới còn chứng kiến sự bùng nổ của các tổ hợp nổi tiếng. Venetian Macau là minh chứng cho mô hình "Integrated Resort" thành công vang dội. Khu phức hợp này gồm khách sạn cao cấp, trung tâm mua sắm, trung tâm vui chơi giải trí lớn bậc nhất châu Á, cùng nhiều trải nghiệm văn hóa và giải trí, trở thành động lực chính cho ngành du lịch của Macau, đóng góp hàng tỉ USD doanh thu mỗi năm. City of Dreams (Manila) cũng áp dụng công thức tương tự, giúp Philippines trở thành một điểm đến vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng không thể bỏ qua tại châu Á. Tại Australia, Crown Melbourne nổi bật với hệ sinh thái khách sạn - khu vui chơi giải trí - sân golf tích hợp, là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch cao cấp và MICE lớn nhất quốc gia. Ở Mỹ, Bellagio Las Vegas là biểu tượng nổi tiếng toàn cầu của mô hình giải trí toàn diện này, thu hút hàng chục triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.

Tất cả đều dựa trên công thức chung: tạo hệ sinh thái khép kín, tích hợp golf, khu vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và quần thể tiện ích giải trí đa dạng, vận hành bởi đội ngũ chuyên nghiệp hàng đầu, đảm bảo trải nghiệm đồng nhất cho du khách quốc tế. Tại Việt Nam, The Grand Ho Tram là một trong những dự án hiếm hoi được phát triển theo mô hình tương tự. The Grand Ho Tram - tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng nay đã chính thức cho người Việt vào trải nghiệm, tạo lực đẩy mạnh hút du khách và bất động sản nơi đây.

The Grand Ho Tram - Hệ sinh thái tỉ đô hàng đầu khu vực

Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới của du lịch cao cấp, khi khách quốc tế không chỉ tìm kiếm thiên nhiên nguyên bản, mà còn trải nghiệm chuẩn quốc tế và tiện ích đa dạng. Trong bối cảnh này, The Grand Ho Tram nổi lên như một minh chứng Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với các điểm đến quốc tế về nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và MICE cao cấp.

The Grand Ho Tram hiện là tổ hợp quy mô lớn bậc nhất khu vực, vận hành hiệu quả với chuỗi khách sạn 5 sao quốc tế InterContinental, Holiday Inn Resort, Fusion; sân golf The Bluffs - nhiều lần được vinh danh toàn cầu; hệ thống khu vui chơi giải trí đẳng cấp; cùng quần thể tiện ích đa dạng. Hệ sinh thái này đã thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, tạo dòng khách cao cấp ổn định quanh năm, góp phần mang lại ngoại tệ, thúc đẩy tăng trưởng GDP từ du lịch và góp phần nâng tầm Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Sân golf The Bluffs - Điểm đến hàng đầu của các golfer toàn cầu

Không dừng lại ở hiện tại, The Grand Ho Tram tiếp tục mở rộng với phân khu 35ha - "Một điểm đến, triệu trải nghiệm". Đây là giai đoạn phát triển chiến lược, nâng tổng vốn đầu tư của tổ hợp lên hơn 4 tỉ USD với 9.000 phòng, tích hợp đầy đủ các dịch vụ chuẩn quốc tế: trung tâm chăm sóc sức khỏe toàn diện, trung tâm thể thao - giải trí đa dạng, khu vui chơi gia đình, trung tâm sự kiện - hội nghị MICE. Phân khu này được ví như một "Las Vegas Việt Nam", nơi mọi trải nghiệm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của du khách cao cấp, từ nghỉ dưỡng, vui chơi đến hội họp và sự kiện quốc tế.

Giá trị vượt trội khi sở hữu bất động sản trong tổ hợp tỉ đô

Trong bối cảnh thị trường tìm kiếm tài sản khai thác thực, Maia Resort Ho Tram - một trong những dự án thành phần mới nhất - mang đến phiên bản nâng cấp của second home: sở hữu đẳng cấp quốc tế trong một tổ hợp đã vận hành, có dòng khách thật và công suất khai thác đảm bảo.

Sở hữu nhà trong tổ hợp như The Grand không chỉ để nghỉ dưỡng, mà còn khai thác bán phòng, tạo dòng tiền thụ động hiệu quả. Mô hình này giúp bất động sản tăng giá nhanh nhờ tính khan hiếm, hiệu ứng thương hiệu và khả năng vận hành bền vững.

Maia Resort Ho Tram - Dự án thành phần mới nhất của The Grand Ho Tram

Với Maia Resort Ho Tram, khách hàng mua không phải "tương lai hứa hẹn", mà mua vào một hệ sinh thái đang vận hành và có sức hút đã được kiểm chứng.