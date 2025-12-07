The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 đạt chứng nhận EDGE

Đại diện The Habitat Binh Duong phát biểu tại sự kiện

Cam kết về giá trị sống bền vững

The Habitat Binh Duong được phát triển bởi Công ty TNHH Phát triển VSIP - Sembcorp Gateway, đơn vị hợp tác giữa VSIP, Tập đoàn Sembcorp Properties (trực thuộc Sembcorp Industries, Singapore) và MC Development Asia (trực thuộc Tập đoàn Mitsubishi, Nhật Bản).

Giai đoạn 3 của dự án đánh dấu bước phát triển mới khi toàn bộ hệ thống tiện ích được đầu tư toàn diện và chăm chút kỹ lưỡng, hướng đến trải nghiệm sống chất lượng cao cho cư dân.

Dự án có thiết kế hiện đại, chú trọng công năng và độ bền vật liệu. Hệ thống mái che và lợp cách nhiệt bên ngoài giữ cho căn hộ luôn mát mẻ. Bên cạnh đó, các căn hộ còn được thiết kế thông minh giúp thông gió và lấy sáng tự nhiên, góp phần tiết kiệm chi phí tiêu thụ điện nước.

Công viên trung tâm tại dự án The Habitat Binh Duong

Việc bố trí mảng xanh xen kẽ trong các tầng được đánh giá là giải pháp kỹ thuật giúp giảm bức xạ nhiệt và cải thiện vi khí hậu đô thị, không chỉ tạo nên mảng xanh cảnh quan cho khuôn viên dự án mà còn tạo ra sự kết nối với thiên nhiên trong cuộc sống hằng ngày của cư dân.

The Habitat Binh Duong vinh dự nhận chứng nhận EDGE tại sự kiện 5.12

Cùng với hệ tiện ích chuẩn quốc tế, dự án đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng đa dạng của các gia đình trẻ và chuyên gia quốc tế đang sinh sống, làm việc tại khu vực VSIP 1. Mật độ căn hộ thấp, chỉ từ 7-10 căn/tầng, đảm bảo sự riêng tư và chất lượng cuộc sống cho cư dân.

Những yếu tố này góp phần giúp dự án đáp ứng yêu cầu đánh giá của IFC về hiệu quả sử dụng năng lượng.

"Ốc đảo xanh" tại vị trí đắc địa

The Habitat Binh Duong còn ghi điểm nhờ tọa lạc tại vị trí chiến lược ngay cửa ngõ khu công nghiệp VSIP 1, cách Aeon Mall Bình Dương chỉ khoảng 3 phút di chuyển. Vị trí này mang lại lợi thế trong việc tiếp cận hệ thống tiện ích y tế, giáo dục, mua sắm và giải trí hiện hữu, đồng thời kết nối nhanh chóng với trung tâm TP.HCM và các khu vực kinh tế trọng điểm khác.

Hệ tiện ích thông minh tại dự án với điểm nhấn là hồ bơi tràn dài 50m

Không gian sống được ví như "ốc đảo xanh" giúp cư dân tái tạo năng lượng mỗi ngày, tận hưởng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, với hệ tiện ích lên đến 4000 m2 bao gồm phòng gym, sauna, hồ bơi dài 50m, khu vui chơi trẻ em, vườn thiền…

Bên cạnh yếu tố an cư, dự án còn hấp dẫn nhà đầu tư nhờ tiềm năng cho thuê đến từ nhu cầu lớn của chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao tại VSIP 1 và các khu công nghiệp trong khu vực Bình Dương cũ.

Sự kiện thu hút khách mời đến tham quan dự án

The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 đang thu hút nhiều khách hàng quan tâm với chính sách thanh toán giãn đến 2 năm. Khách mua nhà chỉ cần thanh toán khoảng 750 triệu đồng (30%) là có thể nhận nhà, phần còn lại sẽ thanh toán đến 2027. Điều này giúp người mua không nặng áp lực tài chính và có thể tạo ra dòng tiền ngay lập tức đối với khách mua cho thuê. Đây là giải pháp thông minh có lợi cho cả người mua để an cư và để đầu tư sinh lời.

Thông tin dự án Chủ đầu tư: VSIP - Sembcorp Gateway (liên doanh giữa VSIP (Việt Nam), Sembcorp Properties (Singapore) và MC Development Asia (Nhật Bản)

Quản lý bởi: Savills Vietnam

Đia chỉ: Đường số 3, VSIP 1, phường Bình Hòa, TP.HCM



