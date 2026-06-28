Thế hệ CPU Intel Nova Lake mới sẽ có thay đổi lớn về thiết kế bo mạch chủ

Theo Tom'sHardware, Intel đang chuẩn bị nền tảng CPU desktop mang tên gọi Nova Lake-S với mức tiêu thụ điện cao hơn đáng kể so với các thế hệ trước. Phiên bản cao cấp nhất của dòng CPU này được cho là có thể đạt mức tiêu thụ điện tới 474W ở giới hạn công suất PL2, đồng thời buộc các bo mạch chủ cao cấp phải nâng cấp hệ thống cấp nguồn để đáp ứng yêu cầu vận hành.

Mẫu CPU Nova Lake-S đầu bảng sẽ sở hữu tổng cộng 52 nhân xử lý. Cấu hình dự kiến gồm 16 nhân hiệu năng cao (P-core), 32 nhân tiết kiệm điện (E-core) cùng thêm 4 nhân năng lượng thấp (LP E-core). Đây cũng là lần đầu Intel được cho là áp dụng thiết kế hai khối xử lý (compute tile trên) nền tảng desktop phổ thông nhằm tăng đáng kể số lượng nhân.

Thiết kế bo mạch chủ LGA1954 có thể thay đổi với ba đầu cấp nguồn 8-pin nhằm phục vụ các CPU Nova Lake cao cấp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHPOWERUP

Con số 474W được nhắc đến là mức PL2 (Power Limit 2), tức giới hạn công suất tối đa khi bộ xử lý hoạt động ở chế độ tăng tốc (Turbo Boost), thay vì mức tiêu thụ điện duy trì trong suốt quá trình sử dụng. Mức công suất cơ bản (PL1) của phiên bản cao nhất vẫn được cho là 150W, trong khi các biến thể khác sẽ có các mức 125W, 65W và 35W tùy phân khúc.

Mức tiêu thụ điện cao hơn cũng đồng nghĩa nền tảng phần cứng phải thay đổi. Nguồn tin cho biết Nova Lake-S sẽ sử dụng socket LGA1954 hoàn toàn mới, thay thế LGA1851 hiện nay. Các bo mạch chủ cao cấp dành cho dòng CPU này có thể được trang bị tới ba đầu cấp nguồn EPS 8-pin cho CPU, thay vì hai đầu như trên nhiều sản phẩm hiện nay.

Tuy nhiên, đầu cấp nguồn EPS thứ ba nhiều khả năng chỉ phục vụ những trường hợp ép xung hoặc khai thác CPU ở mức tải cực cao. Với người dùng thông thường, hai đầu cấp nguồn vẫn có thể đáp ứng nhu cầu vận hành ở thông số mặc định. Điều này cho thấy các nhà sản xuất bo mạch chủ đang chuẩn bị dư địa để phục vụ nhóm người dùng đam mê hiệu năng cũng như các hệ thống làm việc chuyên nghiệp.

Ngoài số lượng nhân lớn và mức công suất cao, Nova Lake-S còn được cho là sẽ tích hợp bộ nhớ đệm bLLC (big Last Level Cache) nhằm cải thiện hiệu năng trong game và các tác vụ nặng. Giải pháp này được xem là động thái cạnh tranh trực tiếp với lợi thế bộ nhớ đệm 3D V-Cache mà AMD đang khai thác trên các bộ xử lý Ryzen cao cấp.

Hiện toàn bộ các thông số nói trên đều xuất phát từ nguồn tin rò rỉ và chưa được Intel xác nhận. Nếu chính xác, Nova Lake-S sẽ là một trong những thế hệ CPU desktop có số nhân nhiều nhất và mức công suất cao nhất từng được Intel phát triển cho nền tảng máy tính cá nhân.