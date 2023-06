The Hill và The Ocean Suites: sản phẩm nghỉ dưỡng mới tại Quy Nhơn sắp ra mắt

Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, VinaLiving đã ghi đậm phong cách và khẳng định thương hiệu trên thị trường bất động sản. Hơn 10 năm qua, VinaLiving đã tiên phong phát triển nhiều dự án khu dân cư kết hợp nghỉ dưỡng mang phong cách riêng tại Việt Nam và đạt nhiều giải thưởng quốc tế danh giá. Gần đây nhất, tại Lễ trao giải thưởng Bất động sản Quốc tế 2023 (International Property Awards) khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Bangkok (Thái Lan), VinaLiving đã xuất sắc được vinh danh ở cả 5 giải thưởng tại 5 hạng mục dự thi.

5 giải thưởng của VinaLiving tại International Property Awards 2023 khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng của VinaLiving hầu hết đều là những dự án có vị trí đắc địa và tọa lạc tại các thành phố biển nổi tiếng Việt Nam, nơi sở hữu những bãi biển đẹp nhất hành tinh hay các điểm đến được thiên nhiên ưu đãi, giàu di sản văn hóa đặc sắc. Bên cạnh Đà Nẵng, VinaLiving đặt dấu ấn tiếp theo của mình tại thành phố biển Quy Nhơn - nơi được ví là Maldives của Việt Nam với những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp. Trong đó, dự án mới Vĩnh Hội và khu nghỉ dưỡng Maia Quy Nhon Beach Resort đã hình thành là 2 dự án trọng điểm.



The Hill - Biểu tượng nghỉ dưỡng bên bờ biển

Dự kiến ra mắt trong năm 2023, The Hill - phân khu đầu tiên thuộc tổ hợp Khu phức hợp Vĩnh Hội sẽ mang đến 145 căn biệt thự (từ 2 đến 4PN) nằm ở triền đồi, tất cả đều sở hữu tầm nhìn ngoạn mục hướng ra sân golf và biển ngọc Quy Nhơn. Với vị trí "tựa sơn nghinh hải" độc đáo, The Hill tạo ra một không gian riêng tư và thanh bình giữa thiên nhiên tươi đẹp.

Tầm nhìn từ biệt thự đồi The Hill

The Hill nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng sang trọng Vĩnh Hội có quy mô 236 ha, trải dài 2,7 km đường bờ biển đẹp nguyên sơ và được bao quanh bởi hai ngọn núi thấp, tạo thành một vịnh tự nhiên ôm trọn thung lũng trù phú giữa lòng vịnh. Các chủ nhân của tại đây sẽ được đặc quyền thụ hưởng toàn bộ các tiện ích đẳng cấp trong khu nghỉ dưỡng như khách sạn, spa, nhà hàng, clubhouse, sân gôn 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, làng văn hóa… Tất cả những tiện ích này được thiết kế và xây dựng với sự tinh tế và chất lượng, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách lưu trú có tiêu chuẩn về phong cách sống cao tại The Hill.



Tận hưởng các tiện ích đẳng cấp trong khu nghỉ dưỡng

Bên cạnh The Hill, Vĩnh Hội sẽ cung cấp ra thị trường đa dạng các loại hình sản phẩm khác bao gồm: biệt thự biển, biệt thự sân gôn, khu nghỉ dưỡng trên núi, khách sạn/khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế được quản lý và vận hành bởi Hyatt Regency…



The Ocean Suites Quy Nhơn - Căn hộ xanh tiêu chuẩn quốc tế

Sau thành công của dự án Maia Resort Quy Nhon và The Ocean Villas Quy Nhon, VinaLiving tiếp tục cho ra mắt căn hộ biển The Ocean Suites Quy Nhon. Tọa lạc trong khu nghỉ dưỡng Maia Quy Nhon Beach Resort, The Ocean Suites Quy Nhon là khu căn hộ khách sạn thấp tầng bao gồm 2 tòa tháp 6 tầng với 80 căn hộ cao cấp, được thiết kế theo phong cách hiện đại, đậm chất nghỉ dưỡng, tối ưu view biển, có sân vườn và bể bơi riêng.

Hồ bơi tại khu căn hộ khách sạn The Ocean Suites Quy Nhon

Đặc biệt, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và mang đến trải nghiệm sống trên cả nghỉ dưỡng, các căn hộ tại The Ocean Suites Quy Nhon sẽ được thiết kế hướng tới đạt chuẩn EDGE - hệ thống chứng nhận công trình xanh quốc tế do Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) sáng lập.



Với mục tiêu này, các căn hộ tại The Ocean Suites Quy Nhơn được thiết kế với diện tích lớn bậc nhất và nhiều hồ bơi riêng trên thị trường second home tại Việt Nam. Cụ thể, các căn 3PN có diện tích từ 139 m2 – 170 m2, các căn Duplex 2 tầng 5PN rộng 318 m2 và các căn Penthouse 4PN lên tới 336 m2, mỗi căn đều có hồ bơi riêng. Bên cạnh đó, dự kiến các căn Studio với diện tích 45 m2 với giá khởi điểm chỉ từ 1,55 tỉ đồng (đã bao gồm VAT và phí bảo trì), cùng với chính sách thanh toán chỉ 60% nhận nhà và đưa vào sử dụng, khai thác ngay sẽ là lựa chọn ưu tiên của nhiều khách hàng và các nhà đầu tư.

Không chỉ sở hữu không gian nghỉ dưỡng sang trọng, hiện đại, các khách hàng tại The Ocean Suites Quy Nhơn còn được tận hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích đa dạng như: hồ bơi vô cực sát biển, Pool Bar, Beach Club, nhà hàng bên biển, Spa, khu BBQ, Clubhouse, Kid Club, khu Yoga ngoài trời và hàng loạt các tiện ích khác. Dự án dự kiến bàn giao vào tháng 09/2024 và được quản lý vận hành bởi Fusion, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc đáo và cơ hội đầu tư tiềm năng.

Cùng với sự đón nhận nồng nhiệt của thị trường với các dự án nghỉ dưỡng trước đó tại Quy Nhơn, VinaLiving kỳ vọng The Hill và The Ocean Suites sẽ tiếp tục là "át chủ bài" dành cho khách hàng và các nhà đầu tư trong năm 2023.

