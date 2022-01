'The King of Tears, Lee Bang Won' tạm ngừng phát sóng vì ngược đãi động vật

Đầu tuần này, bộ phim cổ trang The King of Tears, Lee Bang Won do đài KBS sản xuất đã bị Hiệp hội phúc lợi động vật Hàn Quốc buộc tội lạm dụng và làm bị thương một con ngựa trong quá trình quay phim. Đến hôm 20.1, sau khi tiến hành kiểm tra, KBS xác nhận rằng con ngựa đã chết vì vết thương nặng. Sự việc trên nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng.

Theo đó, Hiệp hội phúc lợi động vật Hàn Quốc đã đăng tải trên Instagram đoạn video ghi lại vụ tai nạn xảy ra tại phim trường. Đồng thời, họ cho biết: “Khi quay phim, con ngựa đã bị hất mạnh xuống đất. Chúng tôi xác nhận rằng chân sau của nó bị buộc vào một sợi dây. Khi con ngựa đang chạy thì bất ngờ bị kéo mạnh và ngã xuống một cách nguy hiểm. Cả con ngựa và diễn viên có nguy cơ bị thương nặng”.

Theo đoạn video, con ngựa đã lộn nhào trên không, đầu và cổ va đập thẳng xuống đất rồi nằm bất động. Đáng nói, ngay sau đó, các nhân viên đã chạy đến hỗ trợ và kiểm tra tình trạng của nam diễn viên, nhưng không một ai để tâm và đến xem con ngựa có ổn không. Vì vậy, hiệp hội đã gay gắt chỉ trích sự bất cẩn của đoàn làm phim đối với động vật.

“Thật sự kinh hoàng khi đài quốc gia Hàn Quốc lại quay phim theo cách này vào năm 2022. Đây là một sự cố cho thấy rõ việc động vật bị đối xử tàn bạo tại các địa điểm ghi hình. Đó là vấn đề liên tục được đặt ra trong những năm qua”, Hiệp hội phúc lợi động vật Hàn Quốc nói thêm.

Ngay sau đó, hiệp hội đã yêu cầu KBS xác nhận tình trạng hiện tại của con ngựa và đề nghị một cuộc trao đổi về các biện pháp mà nhà đài sẽ chuẩn bị để đảm bảo an toàn cho động vật khi quay phim trong tương lai.





Phản hồi lại yêu cầu trên, KBS cho biết con ngựa đã chết do vết thương quá nặng. Nhà đài nói: “Thông qua sự cố này, KBS xác nhận rằng có vấn đề trong phương pháp ghi hình với ngựa. Chúng tôi sẽ tìm cách để không còn chuyện tương tự trong tương lai”.

Trên thực tế, sau khi tập phim có cảnh ngã ngựa được phát sóng, cư dân mạng đã vào bản tin dành cho khán giả để hỏi về sự an toàn của con ngựa. Cư dân mạng đặt câu hỏi: “Tôi thấy con ngựa ngã rất nặng, nó còn sống không?”, “Không có cách nào khiến con ngựa có thể ngã như vậy trừ khi họ buộc dây vào chân nó”, “Chuyện gì đã xảy ra với con ngựa tham gia cảnh phim vào ngày hôm đó?”...

Sau khi cập nhật thông tin từ Hiệp hội phúc lợi động vật Hàn Quốc, nhiều cư dân mạng vô cùng phẫn nộ khi biết rằng con ngựa đã chết. Họ cho rằng việc tra tấn động vật để phục vụ cho thú vui của con người là một tội ác và vô cùng ích kỷ.

Trên các trang báo, nhiều người để lại bình luận: “Tôi sẽ ngừng xem bộ phim này”, “Tôi biết con ngựa sẽ bị thương. Đây rõ ràng là hành vi ngược đãi động vật”, “Họ có thể dễ dàng sử dụng đồ họa máy tính. Những người này bị thần kinh rồi”, “Tôi nổi da gà khi nghĩ đến việc đội ngũ sản xuất và đạo diễn đối xử độc ác với động vật vô tội”, “Họ thậm chí còn không kiểm tra tình trạng của con ngựa”, “Ở thời đại này, thay vì sử dụng hiệu ứng đồ họa, họ buộc con ngựa bằng dây thừng và cố ý làm nó ngã xuống. Họ mất trí sao?”...

Được biết, sau khi gặp phải chỉ trích dữ dội, bộ phim The King of Tears, Lee Bang Won của đài KBS sẽ tạm dừng phát sóng trong 2 tuần.