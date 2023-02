The Last of Us phiên bản PC dời thời điểm phát hành

Theo VGC, người chơi sẽ chưa thể trải nghiệm phiên bản PC của tựa game The Last of Us vào đầu tháng 3.

Theo đó, bản remaster của trò chơi PS3 năm 2013 trước đây dự kiến phát hành vào ngày 3.3 trên PC (trên Steam và Epic Games Store). Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới nhất vào ngày 3.2, nhà phát triển đã thông báo rằng trò chơi hiện đã lùi thời điểm phát hành đến ngày 28.3.

The Last of Us phiên bản PC trì hoãn phát hành đến cuối tháng 3 Naughty Dog

Theo nhà phát triển Naughty Dog, việc trì hoãn là để đảm bảo chất lượng của trò chơi đạt mức tốt nhất có thể khi đến với người hâm mộ.

Trước khi đến với PC, phiên bản console của The Last of Us là một bản nâng cấp lớn về mặt hình ảnh so với bản gốc năm 2013, trong khi vẫn trung thành với lối chơi cốt lõi. Những cải tiến trong phiên bản cập nhật trên PS5 mang đến AI thông minh hơn, cải tiến tay cầm haptic, chế độ trò chơi mới và nhiều tùy chọn trợ năng cho người chơi.

Tựa game The Last of Us đang bước vào thời kỳ phục hưng của một thập kỷ trước, điều này được cho là nhờ bản làm lại PS5, nhưng phần lớn nguyên nhân được cho là do hiệu ứng đến từ loạt phim của trò chơi được HBO công chiếu vào tháng trước.