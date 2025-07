The Legend Danang: Tầm nhìn ‘độc bản’, đánh thức giá trị sống, đầu tư bên sông Hàn

Tọa độ biểu tượng giữa tâm điểm thịnh vượng Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, khu vực bên cầu Rồng chính là một tọa độ hiếm hoi mang tính biểu tượng khi sông Hàn ôm trọn nhịp sống phồn hoa tạo nên tâm điểm thịnh vượng giữa lòng thành phố trẻ. Trên tọa độ ấy, The Legend Danang kiêu hãnh vươn mình như một biểu tượng tương lai giữa "trái tim di sản".

The Legend Danang sẽ là tâm điểm thịnh vượng mới giữa lòng thành phố

Trên trục A20 Võ Văn Kiệt - tâm điểm kết nối huyết mạch của Đà Nẵng, cư dân dễ dàng di chuyển đến các trục đường lớn như Nguyễn Văn Linh, Võ Nguyên Giáp, Trần Hưng Đạo và quốc lộ 14B. Trong vài phút, có thể chạm đến biển Mỹ Khê, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, biển Phạm Văn Đồng, cùng các điểm đến biểu tượng như Bảo tàng Chăm, chợ Hàn, cầu Tình Yêu, công viên Châu Á…

Chỉ một bước xuống đường là không gian sống động bên sông Hàn mở ra: từ bến du thuyền Marina, chợ đêm Sơn Trà, đến hệ thống vui chơi giải trí náo nhiệt dọc đường Trần Hưng Đạo - hình thành nên phong cách sống thư giãn phong phú về đêm ngay trước thềm nhà.

Nằm cách trung tâm hành chính mới hơn 1km, dự án thừa hưởng hạ tầng hoàn chỉnh, môi trường sống hiện đại, an ninh cao và cảnh quan đô thị xanh mát. Đây còn là khu vực giao thương - văn hóa sôi động, mở ra tiềm năng tăng trưởng bền vững cả về chất lượng sống lẫn đầu tư.

Không chỉ kết nối nội đô, dự án còn thuận lợi tiếp cận các điểm đến di sản như Hội An, Huế, thánh địa Mỹ Sơn…, làm giàu thêm nhịp sống tinh tế, giao thoa văn hóa và nghệ thuật.

Đại diện ROX Signature, đơn vị phát triển dự án cho biết: "Chúng tôi lựa chọn vị trí kề bên Cầu Rồng không chỉ vì lợi thế giao thông hay cảnh quan, mà vì đây là một trong những biểu tượng rõ nét nhất của Đà Nẵng. Việc đặt The Legend Danang tại vị trí này mang ý nghĩa gắn kết giữa công trình mới và biểu tượng hiện hữu, mở ra hình ảnh "Song long triều nhật" - hai con rồng cùng hướng về sự phát triển và thịnh vượng của thành phố".

Từ tầng cao của The Legend Danang, mỗi khung cửa sổ là một bức tranh sống động, mở ra tầm nhìn toàn cảnh hiếm có. Buổi sáng, khi bình minh hé rạng trên biển Mỹ Khê, ánh sáng đầu ngày trải nhẹ trên mặt nước sông Hàn, mang theo sự thư thái và nguồn sinh khí mới. Chiều xuống, hoàng hôn nhuộm vàng phố thị, biển xanh, sông bạc và bán đảo Sơn Trà phía xa cùng hòa vào đường chân trời như một bức tranh thủy mặc kỳ vĩ. Vào mỗi cuối tuần, Cầu Rồng rực cháy trong vũ điệu ánh sáng với những màn trình diễn phun lửa và phun nước huy hoàng.

Tầm nhìn toàn cảnh mở ra thế giới kỳ quan

Những khung cảnh kỳ quan, từ thiên nhiên hùng vĩ cho tới nhịp sống đô thị đều hiện hữu trong tầm mắt.

Tài sản kết nối phong cách sống và giá trị đầu tư bền vững

Cùng với tọa độ biểu tượng, The Legend Danang còn là sự kết hoàn hảo giữa giá trị sống cá nhân hóa và tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế đẳng cấp. The Legend Danang mang đến cho cư dân cảm giác thư thái mang đậm phong cách "resort in the city".

Bước chân vào sảnh chính, cư dân được tiếp đón như thượng khách với sảnh lễ tân tinh tế, hai khu business lounge sang trọng. Các tiện ích đặc quyền riêng tư được chăm chút để mang đến trải nghiệm cảm quan sống động: khu ngắm bình minh - hoàng hôn, phòng chiếu phim, chòi nghỉ thư giãn, phòng golf 3D, khu tổ chức tiệc trong nhà và ngoài trời... Đặc biệt là cặp đôi hồ bơi vô cực và hồ bơi bốn mùa - một hướng về dãy Bà Nà, một hướng về vịnh Đà Nẵng - mang đến trải nghiệm thư thái tuyệt mỹ giữa tầng không.

Hồ bơi vô cực - không gian thư giãn và check-in tuyệt đẹp trong dự án

Không gian sống tại đây được kiến tạo như một gallery riêng của mỗi chủ nhân: nơi cá tính và thẩm mỹ được thể hiện rõ nét, nơi chất sống sang trọng được gói trọn trong từng chi tiết thiết kế, từ vật liệu cao cấp đến tầm nhìn không giới hạn.

Với hai tòa tháp: một dành cho căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài, một là khách sạn 5 sao Hyde Hotels by Accor-Ennismore, The Legend Danang tạo nên hệ sinh thái sống đa chiều - kết hợp giữa riêng tư, kết nối cộng đồng và khả năng đầu tư sinh lời bền vững.

Sự đồng hành cùng các thương hiệu quốc tế trong thiết kế, vận hành và phát triển chính là bảo chứng cho tầm vóc - chất lượng - khả năng gia tăng giá trị theo thời gian của tài sản tại The Legend Danang. Từ vị trí, thiết kế đến trải nghiệm sống, tất cả được quy hoạch bài bản để kiến tạo một biểu tượng bất động sản đỉnh cao, không chỉ để ở, mà để đầu tư và để truyền đời.