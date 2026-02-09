The Legend Shophouse: Khi kiến trúc giao thương hòa cùng nhịp sống tinh hoa

The Legend Shophouse, Van Phuc City

Kiến trúc mở lối giao thương

The Legend Shophouse được hình thành từ triết lý rõ ràng: kiến trúc không chỉ để chiêm ngưỡng mà phải tạo ra dòng chảy thương mại thực sự. Mỗi đường nét thiết kế đều hướng đến mục tiêu tối ưu khả năng kinh doanh và gia tăng giá trị khai thác lâu dài.

Tọa lạc tại tâm điểm Van Phuc City với hơn 10.000 cư dân và 3.000 doanh nghiệp đang hiện hữu, The Legend Shophouse nắm giữ lợi thế hiếm có của một sản phẩm thương mại đẳng cấp. Vị trí 4 mặt tiền, trực diện đại lộ Nguyễn Thị Nhung cho phép mỗi căn shophouse trở thành một điểm neo của mọi hoạt động kinh doanh. Đây chính là yếu tố nền tảng để hình thành các tuyến phố thương mại cao cấp với khả năng sinh lời bền vững.

Kiến trúc Tân cổ điển tại The Legend Shophouse

Dự án lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu cổ điển, mặt tiền rộng từ 7 - 10m, các vòm cửa cao, hệ phào chỉ tinh xảo và vật liệu hoàn thiện cao cấp. Không gian phía dưới được thiết kế mở, trần cao, phù hợp cho các mô hình flagship store, showroom, nhà hàng hoặc thương hiệu dịch vụ hạng sang. Trong khi đó, các tầng trên được tổ chức như một không gian riêng biệt, vừa có thể ở, vừa thuận tiện cho quản lý và vận hành kinh doanh. Đây là kiểu kiến trúc đã chứng minh giá trị qua hàng thế kỷ tại các đại lộ mua sắm nổi tiếng của Paris, Milan hay Vienna.

Đặc biệt, tầng hầm riêng cho mỗi căn không chỉ giải quyết bài toán đỗ xe, mà còn nâng chuẩn phục vụ cho nhóm khách hàng cao cấp - yếu tố then chốt trong các mô hình kinh doanh hạng sang.

An cư giữa nhịp sống phồn hoa

Tại The Legend Shophouse, nếu bên dưới là nhịp sống giao thương không ngừng chuyển động thì những tầng trên lại mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Một không gian sống tinh tế, sang trọng và riêng tư. Đây chính là triết lý kiến tạo mà The Legend Shophouse theo đuổi: sống giữa trung tâm phồn hoa nhưng vẫn giữ trọn không gian riêng tư.

Trải nghiệm sống tại đây còn nằm ở hệ sinh thái tiện ích được thiết kế như một thành phố thu nhỏ. Từ ban công vòm kiểu châu Âu có thể phóng tầm mắt ra công viên ven sông 3,4km và bến du thuyền Marina Royal. Thưởng thức nhạc nước tại quảng trường hàng đầu Đông Nam Á, dạo bước trên phố đi bộ châu Âu, mua sắm ở trung tâm thương mại 30.000 m2 hay vui chơi, giải trí, ăn uống tại phố thương mại Nguyễn Thị Nhung…

The Legend Shophouse tọa lạc tại trung tâm Van Phuc City

Quan trọng hơn cả là cộng đồng cư dân đang hiện hữu tại Van Phuc City - những khách hàng tiềm năng của The Legend Shophouse. Đó là những doanh nhân, người nổi tiếng và giới trí thức, những người coi trọng sự riêng tư, an ninh và chuẩn sống hiện đại. Nhịp sống ở đây vì thế không ồn ào, không phô trương mà luôn hiện diện trong từng khoảnh khắc.

Giữa một đô thị đang phát triển mạnh mẽ như TP.HCM, an cư không đơn thuần là có một nơi để ở mà còn thể hiện một phong cách sống xứng tầm. Và tại The Legend Shophouse, phong cách ấy được định hình rõ nét bởi sự cân bằng hiếm có và giá trị an cư lâu dài. Ở đây, mỗi ngày trôi qua là một trải nghiệm mới mẻ và tràn đầy cảm hứng.

Tri ân khách hàng với siêu ưu đãi 28%

Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, Van Phuc Group dành tặng khách hàng một đặc quyền mang ý nghĩa chiến lược: chiết khấu lên đến 28% cho các sản phẩm nhà ở, kinh doanh tại Van Phuc City.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, mức ưu đãi 28% không đơn thuần là một chính sách bán hàng thông thường mà là khoảng sinh lời "trao tay" ngay tại thời điểm sở hữu. Khoảng cách giữa giá trị thực của tài sản và chi phí đầu tư ban đầu được rút ngắn đáng kể, giúp nhà đầu tư tối ưu dòng vốn và mở rộng biên độ tăng trưởng dài hạn.

Tổ hợp căn hộ cao cấp và Trung tâm thương mại Diamond Sky

Giá trị của chính sách này càng được củng cố khi Van Phuc City đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Song song với sự vận hành sôi động của các tuyến phố thương mại hiện hữu và sự ra mắt của The Legend Shophouse, dự án căn hộ cao cấp Diamond Sky cũng đang được triển khai vượt tiến độ, hoàn thành phần móng cọc và hiện đang thi công phần hầm. Dự kiến sẽ nghiệm thu toàn bộ phần hầm móng trong Quý 1/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc gia tăng nguồn cư dân, khách hàng cho toàn khu đô thị.

Sự hiện diện của Diamond Sky không chỉ là một công trình mới mà là tín hiệu rõ ràng cho sự mở rộng của nhịp sống tinh hoa và nhu cầu thương mại tại Van Phuc City. Khi cộng đồng cư dân cao cấp liên tục hình thành và chính sách ưu đãi 28% ra mắt đúng thời điểm như hiện nay, không chỉ mỗi The Legend Shophouse mà tất cả sản phẩm nhà ở khác tại Van Phuc City sẽ đều tiếp tục được hưởng lợi trực tiếp, góp phần gia tăng giá trị theo thời gian.