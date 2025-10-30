Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
The Light City: Nơi cảm xúc được an cư, tương lai được vun đầy

30/10/2025 09:00 GMT+7

Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, người trẻ ngày nay không chỉ tìm kiếm một nơi để ở, mà còn khao khát một không gian sống đúng nghĩa, nơi cảm xúc được trân trọng, tiện ích được tích hợp, và tương lai được vun đắp.

Thay đổi trong khẩu vị lựa chọn bất động sản

Sau nhiều tháng trời vất vả tìm kiếm tổ ấm lý tưởng, chị Nguyễn Yến Phương (phường Phước Thắng, TP.HCM) cũng tìm thấy nơi khiến trái tim mình reo vui. Chị không giấu nổi sự hào hứng khi cả gia đình sẽ được quây quần trong căn nhà rộng rãi và khang trang tại The Light City.

Chị Phương chia sẻ, điều thuyết phục chị trở thành cư dân của The Light City chính là hệ sinh thái tiện ích từ khu công viên, trường học, trung tâm y tế đến khu vui chơi. Tất cả nằm trong tầm tay và được chị ví như "một thành phố thu nhỏ".

The Light City: Nơi cảm xúc được an cư, tương lai được vun đầy- Ảnh 1.

Khu đô thị có hệ sinh thái tiện ích đồng bộ thu hút khách hàng về ở

NGUỒN: HODECO

Giống như chị Phương, chú Nguyễn Đình Tiếp (Phường Phước Thắng, TP.HCM), một cư dân khác tại The Light City cũng từng sống ở khu vực trung tâm Vũng Tàu (cũ). Nhưng khi nhận ra giá trị của không gian sống, chú quyết định chọn The Light City làm "tổ ấm" mới cho cả nhà. Với chú Tiếp, không gian sống mới giúp chú cân bằng nhịp sống cho bản thân và gia đình.

Câu chuyện của chị Phương và chú Tiếp là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi trong khẩu vị của khách hàng. Nếu như trước đây, tiêu chí "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ" là kim chỉ nam cho mọi quyết định mua nhà, thì ngày nay, khách hàng đã và đang định nghĩa lại khái niệm "an cư".

The Light City: Nơi cảm xúc được an cư, tương lai được vun đầy- Ảnh 2.

Gia đình hiện đại đa thế hệ đang dần định nghĩa lại khái niệm “an cư”

NGUỒN: HODECO

Theo báo cáo của CBRE, xu hướng "ly tâm có chủ đích" ngày càng rõ nét khi người mua sẵn sàng chọn sống xa trung tâm để đổi lấy không gian sống chất lượng, miễn là giao thông thuận tiện. Báo cáo từ batdongsan.com.vn cũng cho thấy, 66% người mua sẵn sàng vay để sở hữu nhà ở, với hai yếu tố được ưu tiên hàng đầu là tiện ích và không gian sống. Điều này phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong tâm lý người tiêu dùng: từ nhu cầu sở hữu sang nhu cầu tận hưởng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng việc tập trung phát triển các khu đô thị quy mô lớn với hệ sinh thái tiện ích khép kín tích hợp ở, làm việc, giải trí trong một dự án là xu hướng tất yếu của ngành bất động sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

The Light City - Sống thịnh vượng - Sống đong đầy

The Light City là lời hồi đáp hoàn hảo cho các gia đình hiện đại tìm kiếm chất lượng sống vượt trội, phát triển toàn diện về sức khỏe, giáo dục và tinh thần.

Tại The Light City, mọi tiện ích từ thể thao, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đến giải trí đều được quy hoạch đồng bộ trong lòng khu đô thị. Một ngày mới khởi đầu bằng những bước chạy thư thái giữa công viên rợp bóng cây xanh, trẻ nhỏ háo hức đến trường ngay trong khuôn viên, và buổi tối là khoảnh khắc sum vầy bên bữa ăn ấm cúng. Nhịp sống nơi đây là sự hòa quyện giữa tiện nghi hiện đại và cảm xúc gia đình - một phong cách sống tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày.

The Light City: Nơi cảm xúc được an cư, tương lai được vun đầy- Ảnh 3.

Khu đô thị The Light City sở hữu tiện ích được quy hoạch đồng bộ trong lòng khu đô thị

NGUỒN: HODECO

Bên cạnh đó, không gian sống tại The Light City mang đậm giá trị nhân văn khi tôn vinh gia đình và sự gắn kết giữa các thế hệ: vừa đảm bảo sự riêng tư cho giới trẻ - tự do thể hiện cá tính, vừa tạo nên những khu vực sinh hoạt chung ấm cúng - nơi cả gia đình quây quần, chia sẻ và gắn bó. Mỗi chi tiết đều được chăm chút để mang đến một tổ ấm đúng nghĩa - nơi riêng tư và kết nối cùng song hành.

The Light City: Nơi cảm xúc được an cư, tương lai được vun đầy- Ảnh 4.

không gian sống tại The Light City hài hòa giữa yếu tố riêng tư và kết nối gia đình

 Với vị trí chiến lược tại trung tâm Phước Thắng - khu vực đang trên đà phát triển mạnh mẽ, The Light City không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đầu tư bền vững. Một không gian sống nơi cảm xúc được trân trọng, nơi mỗi ngày là một hành trình đáng nhớ bên những người thân yêu. Và hơn hết, The Light là nơi gia đình hiện đại đa thế hệ có thể an tâm vun đắp tương lai, cả về giá trị sống lẫn giá trị đầu tư.

