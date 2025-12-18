The Link City: Tâm điểm giao thương mới của Đông Nam bộ

Tâm điểm giao thương mới của Đông Nam bộ

Bất động sản khu vực xung quanh sân bay Long Thành đang được giới đầu tư đánh giá là giàu tiềm năng bậc nhất của thị trường Đồng Nai khi hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược đồng loạt được triển khai. Trong đó nổi bật là khu vực trung tâm hành chính Dầu Giây, nơi được giới đầu tư bất động sản nhận định sẽ sớm trở thành "tâm điểm giao thương mới" của khu vực Đông Nam bộ.

Bởi bên cạnh các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây - Liên Khương, Dầu Giây - Phan Thiết, Vành đai 4, ĐT 769, việc sân bay Long Thành chuẩn bị đi vào hoạt động chính là "bệ phóng" vững chắc nhất giúp thị trường bất động sản khu vực cất cánh trong thời gian sắp tới. Ngày 15-12 vừa qua, chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airline đã đáp xuống sân bay Long Thành, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho vùng đất Đồng Nai giàu tiềm năng.

Không chỉ hạ tầng giao thông, khu thương mại tự do Đồng Nai quy mô khoảng 8.200 ha với tổng vốn đầu tư lên đến 16 tỉ USD gắn với sân bay Long Thành, cùng các tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành và đường sắt cao tốc Bắc - Nam đang được xúc tiến cũng sẽ tạo thêm xung lực cho thị trường bất động sản khu vực.

Ngoài ra, xung quanh sân bay Long Thành đang dần hình thành hàng loạt khu công nghiệp lớn. Đơn cử, chỉ tính riêng tại Dầu Giây sắp tới có thêm 1.400ha diện tích đất công nghiệp được bổ sung để thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp.

Tất cả hệ thống hạ tầng nói trên mở toang cơ hội để Đồng Nai nói chung, Dầu Giây nói riêng bước vào kỷ nguyên vươn mình, trở thành nơi kết nối giao thương và đầu tư sáng giá.

Máy bay Boeing 787 Dreamliner hạ cánh xuống sân bay Long Thành ngày 15-12, đánh dấu cột mốc quan trọng của Đồng Nai và Dầu Giây nói riêng

Quy hoạch ưu việt, khơi dậy tiềm năng

Trong bối cảnh hạ tầng xung quanh sân bay Long Thành bứt phá mạnh mẽ, The Link City được xem là một trong những dự án hưởng lợi trực tiếp và rõ nét nhất khi nằm đúng "tâm điểm" phát triển.

Theo quy hoạch, The Link City được Kim Oanh Land phát triển theo mô hình đô thị hiện đại với 1.397 sản phẩm, đem đến đa dạng loại hình như nhà phố thương mại, nhà phố liên kế, biệt thự. Khi xây dựng hoàn chỉnh, The Link City được kỳ vọng trở thành đô thị vệ tinh của sân bay quốc tế Long Thành, nơi không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư của khu vực mà còn phục vụ hệ sinh thái thương mại – dịch vụ logistics đáp ứng nhu cầu giao thương quốc tế.

Mẫu nhà phố thương mại hiện đại tại The Link City

Đặc biệt, chú trọng cân bằng giữa không gian sống xanh, đầy đủ tiện nghi, hòa cùng nhịp giao thương sôi động, The Link City tích hợp đến 50 tiện ích nội khu, nổi bật với trường liên cấp, quảng trường sự kiện, hệ thống công viên, hồ bơi, tổ hợp thể thao, sân chơi trẻ em, sân tập gym, khu BBQ... Đặc biệt, dự án còn có tổ hợp trung tâm thương mại quy mô 2,6ha với đầy đủ hoạt động vui chơi - giải trí như chợ phiên cuối tuần, rạp chiếu phim ngoài trời, khu cafe ngoài trời, sân chơi cát zipline,...

Bên cạnh đó, dự án còn liền kề trung tâm hành chính Dầu Giây, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông, Trung tâm thể thao Thống Nhất, Bệnh viện Dầu Giây, chợ đầu mối Dầu Giây và Trung tâm Nông sản – Thực phẩm 50 ha… góp phần gia tăng nhịp sống thương mại và tiềm năng khai thác kinh doanh.

Phối cảnh dự kiến rạp chiếu phim ngoài trời tại The Link City

Khu vực Dầu Giây hiện nay dân cư vô cùng sầm uất với hàng chục ngàn lao động làm việc trong các khu công nghiệp lớn như Dầu Giây, Quang Trung, Hưng Lộc, Xuân Thiện, Gia Tân, Long Khánh… Đây chính là nguồn cầu bền vững cho thị trường nhà ở, dịch vụ và thương mại, mang đến tính thanh khoản cực tốt cho các sản phẩm tại The Link City. Đó cũng chính là lý do khiến The Link City được giới đầu tư xem là mắt xích quan trọng trong bức tranh phát triển dài hạn của khu vực Đông Nam bộ và Đồng Nai nói riêng.

