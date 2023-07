The LOG - một trong những nhà hàng đi đầu trong ẩm thực fine dining

The LOG - nhà hàng tiêu chuẩn fine dining đẳng cấp bậc nhất Sài Gòn

Tọa lạc tại tầng thượng GEM Center (Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM), The LOG được đánh giá là một trong những nhà hàng fine-dining đẹp nhất TP.HCM. Nơi đây sở hữu kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ ngôi nhà gỗ trên cây. Toàn bộ không gian được bao phủ bởi sắc gỗ trầm ấm, đan xen cùng những mảng cỏ cây xanh mướt. Đến với The Log, thực khách có thể tận hưởng không gian thư thái, ấm cúng và thưởng thức bữa tiệc fine dining thịnh soạn dưới ánh đèn lung linh. Đội ngũ đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm tại The Log sẽ mang đến cho bạn hàng trăm mỹ vị thượng hạng, được chế biến từ nguyên liệu tinh tuyển trên khắp thế giới. Sự kết hợp hương vị, màu sắc và hình thức bài trí đều đạt đến độ hoàn hảo lý tưởng. Cùng với thực đơn đa dạng, phong phú, sự chuyên nghiệp trong quy trình phục vụ cũng là nhân tố giúp The Log luôn là lựa chọn hàng đầu cho những buổi tiệc fine dining đẳng cấp. Tất cả các quy tắc và chuẩn mực phục vụ đều được tuân thủ nghiêm ngặt. Nếu là người yêu thích fine dining với những món ăn cầu kỳ và không gian sang trọng thì The LOG sẽ là địa chỉ bạn không nên bỏ qua.

Sức hút khó cưỡng của "nhà hàng tầng thượng" The LOG

Những dịp quan trọng, những khoảnh khắc đáng nhớ luôn cần một không gian xứng tầm để lưu giữ kỉ niệm. Chính vì thế, tìm kiếm một được một nhà hàng tiêu chuẩn fine dining ưng ý luôn làm nhiều thực khách đắn đo. The LOG gây ấn tượng bởi không gian kiến trúc độc đáo cùng thực đơn đa dạng, phong phú. Tông màu trầm ấm từ chất liệu gỗ làm chủ đạo được chăm chút thêm bởi những mảng xanh thiên nhiên. Trong không gian mở ở tầng thượng, The LOG đem đến cảm xúc thư thái và ấm cúng cho thực khách ngay từ những bước chân đầu tiên đặt chân đến nhà hàng sang trọng này.

Đầu tư vào ẩm thực thượng hạng luôn là kim chỉ nam của bất cứ nhà hàng cao cấp nào, nhưng không phải nhà hàng nào cũng đặt tâm huyết và để tâm quá nhiều vào không gian nhà hàng. Với The LOG, không gian nhà hàng luôn được "thay áo" theo mùa, đảm bảo trải nghiệm của thực khách sẽ luôn được làm mới mỗi khi trải nghiệm ẩm thực tại đây. Các dịp lễ, tết nhà hàng cũng đầu tư trang trí lung linh kèm với các chương trình đặc biệt cho những ngày này.

Cùng với đó, nhà hàng này cũng ghi điểm nhờ cung cấp đa dạng các dịch vụ, từ buffet, tiệc cá nhân, tiệc gia đình, hoặc cũng có thể là các buổi hội họp, liên hoan doanh nghiệp với sức chứa lên đến 450 khách. The LOG còn được đánh giá cao là nhà hàng chuyên buffet nổi tiếng với thực đơn đa dạng, đẳng cấp và phong cách chế biến, trang trí bắt mắt từ bàn tay tài hoa của các đầu bếp tâm huyết The LOG.

Tìm hiểu thêm về The LOG:

- Địa chỉ: Rooftop GEM Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM

- Hotline: 1900 996 660

- Email: info@thelog.com.vn

- Website: thelog.com.vn