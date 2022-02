'The Lord of the Rings' có bản anime

Hãng Warner Bros. vừa tung ra thông tin dự án anime The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (tạm dịch: Chúa tể những chiếc nhẫn: Cuộc chiến Rohirrim). Dự án điện ảnh này do hãng Warner Bros. Animation và New Line Cinema hợp tác sản xuất, nhà làm phim Kenji Kamiyama (chỉ đạo series BladeRunner: Black Lotus) lèo lái.

Phim kể câu chuyện của nhà vua vĩ đại Helm Hammerhand trong việc sáng lập Helm’s Deep nhiều thế kỷ trước khi các sự kiện trong bản phim Chúa tể những chiếc nhẫn diễn ra. Trong phần 2 của bộ 3 phim Chúa tể những chiếc nhẫn là The Lord of the Rings: The Two Towers, đạo diễn Peter Jackson đã dành thời lượng để mô tả cuộc chiến của những tráng sĩ bảo vệ Helm’s Deep khi thế lực hắc ám Sauron trỗi dậy.





Phía hãng Warner Bros. đồng thời cũng tung ra hình ảnh ý tưởng về dự án. Những phác thảo đầu tiên này phần lớn dựa vào thế giới mà đạo diễn Peter Jackson đã tạo nên trong các phần phim điện ảnh. Ê-kíp dự án đã bắt đầu làm việc từ năm rồi, Warner Bros. tiết lộ. Dàn diễn viên lồng tiếng của phim chưa được công bố.

Dự án The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim hé lộ những thông tin đầu tiên khi mà loạt phim truyền hình The Lord of the Rings: The Rings of Power của hãng Amazon cũng vừa tung trailer. Ông Toby Emmerich, Chủ tịch hãng Warner Bros. nhấn mạnh dự án anime lần này là "một món quà để khán giả có dịp nhìn ngắm lại xứ Trung Địa với nhiều điểm nhìn sáng tạo", theo Variety.