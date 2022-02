Trailer bom tấn truyền hình 'The Lord of the Rings' hé lộ tổ tiên dân Hobbit

Trailer của phim truyền hình The Lord of the Rings: The Rings of Power dài chỉ 1 phút nhưng hé lộ nhiều chi tiết quan trọng về dự án. Phim lấy mốc vài nghìn năm trước (tức thời kỳ thứ hai) các sự kiện trong 6 phần phim chuyển thể của đạo diễn Peter Jackson, hé mở cho khán giả một giai đoạn khốc liệt của xứ Trung Địa.

Đoạn trailer quy tụ dàn nhân vật quen thuộc như con người, tộc tiên, yêu tinh... và đặc biệt, có sự xuất hiện của Harfoot, tổ tiên của giống dân Hobbit từng được nhà văn J.R.R.Tolkien khắc họa trong các quyển tiểu thuyết gốc như Anh chàng Hobbit hay Chúa tể những chiếc nhẫn.

Nhân vật Harfoot xuất hiện ngay từ đầu trailer và cất giọng: "Bạn chưa từng thắc mắc rằng điều gì sẽ xuất hiện ở thế giới ngoài kia? Có những điều kỳ diệu trong thế giới này nằm ngoài sự lang thang của chúng ta. Tôi có thể cảm nhận nó!". Bên cạnh Harfoot, trailer còn giới thiệu đến khán giả nhân vật Elrond thời trẻ (người sau này lãnh đạo tộc tiên chống lại ác quỷ Sauron) hay nhân vật Galadriel thời trẻ (sau này minh tinh Cate Blanchett đóng trong phim điện ảnh Chúa tể những chiếc nhẫn).





Với sự cho phép của chính phủ New Zealand, hãng Amazon dành đến 465 triệu USD để sản xuất mùa đầu tiên của series The Lord of the Rings. Phim dự kiến chiếu trên nền tảng trực tuyến Amazon Prime Video từ ngày 2.9 tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới với nhiều phụ đề đa dạng.