The Maison 'nóng' theo Vành đai 3 và các dự án hạ tầng giao thông Bình Dương

Vận hội mới của Thủ Dầu Một và là cơ hội cho chủ nhân The Maison

Sự kiện khởi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn Bình Dương vào cuối tháng 6 vừa qua là cột mốc quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gia tăng khả năng kết nối đô thị vệ tinh, giảm thời gian và chi phí đi lại, mở ra hướng phát triển mạnh mẽ cho nhiều địa phương giáp ranh TP HCM gồm TP.Thủ Dầu Một, Dĩ An và Thuận An cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cầu Bình Gởi nối Bình Dương và TP.HCM dự kiến khởi công tháng 10.2023

Tiềm năng tăng giá trị bất động sản là thấy rõ khi hạ tầng được triển khai. Trong đó, cả nhu cầu đầu tư và ở thực đều được hưởng lợi. Chính vì vậy, nhiều dự án nằm gần các công trình trọng điểm này đang gia tăng sức hút trên thị trường. Như mới đây, tại lễ mở bán dự án căn hộ cao cấp ven sông The Maison đã thu hút hơn 800 khách hàng với gần 300 sản phẩm có chủ sở hữu sau 4 giờ mở bán.

Cầu Bình Gởi nối Bình Dương và TP.HCM dự kiến khởi công tháng 10.2023

The Maison là dự án có vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, nằm trong mạng lưới kết nối các tuyến đường huyết mạch như đường 30/4, Cách Mạng Tháng 8 và Đại lộ Bình Dương. Nằm liền kề dòng sông Sài Gòn thơ mộng và sát bến cảng du lịch Bà Lụa, dự án còn cách đường Vành đai 3, cầu Bình Gởi chỉ trong vài phút di chuyển, sẽ giúp cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm TP.HCM hay đi các tỉnh, thành phố lân cận khi các công trình này hoàn thành. Song song đó, dự án còn nằm trên tuyến đường ven sông kết nối phố đi bộ Bạch Đằng sầm uất cũng như là điểm dừng chân trên chuyến tàu cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Củ Chi.

Chỉ từ 400 triệu đồng sở hữu ngay căn hộ bàn giao nội thất cao cấp cùng 39 tiện ích "xịn sò" ngay ngưỡng cửa

Thành công của lễ mở bán mới đây một lần nữa cho thấy sức hút rất lớn của The Maison trên thị trường. Có mặt tại sự kiện, nhiều khách hàng cho biết họ rất vui sướng khi là những chủ nhân đầu tiên sở hữu căn hộ The Maison - dự án tâm huyết được kiến tạo bởi chủ đầu tư C-Holdings của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường.

Với The Maison, C-Holdings không chỉ dựng xây một công trình nhà ở mà còn là một cộng đồng cư dân thịnh vượng, gắn kết thông qua những hoạt động hàng ngày. Những lớp học năng khiếu, hội họa, âm nhạc, những lớp học bơi với huấn luận viên được diễn ra thường xuyên sẽ giúp con trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Bên cạnh đó, còn mang đến một môi trường sống thân thiện, mang đến không gian sống hạnh phúc cho nhiều gia đình.

Ngoài 39 tiện ích đẳng cấp ngay thềm nhà từ hồ bơi tràn bờ, khu BBQ, phòng tập GYM, Sauna, nhà hàng cà phê, siêu thị tiện lợi, công viên, đường chạy bộ… điểm khác biệt tạo nên điểm nhấn của The Maison còn đến từ hệ thống an ninh khép kín, sảnh đón sang trọng, khu sinh hoạt cộng đồng với thư viện, phòng họp, khu vui chơi trong nhà, hệ thống thang máy tốc độ cao cùng hành lang thang máy, hành lang căn hộ rộng thoáng mát.

Với giá bán chỉ từ 29 triệu đồng/m², The Maison còn đang áp dụng chính sách thanh toán hấp dẫn. Cụ thể, với căn hộ 70m² (2PN - 2WC), khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng 400 triệu trong vòng 18 tháng đến khi nhận nhà vào quý 4/2023.

Ngoài chính sách thanh toán tối ưu, sở hữu căn hộ The Maison khách hàng còn được tặng nội thất cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước như: thiết bị bếp, máy hút, bồn rửa, vòi rửa Dudoff - thương hiệu từ Anh; cửa gỗ chống cháy An Cường; sơn nội thất cao cấp Jotun; thiết bị điện Schneider - thương hiệu Pháp; thiết bị vệ sinh Inax; khóa thông minh Hafele… Đặc biệt, trong giai đoạn này chủ nhân tương lai được hưởng ưu đãi thiết kế và tặng gói hoàn thiện nội thất do Cogniplus Interior - Công ty đa quốc gia với hơn 40 năm kinh nghiệm sẽ trực tiếp thiết kế và thi công theo yêu cầu, sở thích và mong muốn của gia chủ…